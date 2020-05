Bojí se Prymulovy popularity?

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula tvrdí, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity. Prymula to uvedl v rozhovoru pro server Seznam Zprávy.

Ministerstvo nařídilo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky na nejnižší stupeň »důvěrné« loni v březnu. Zdůvodnilo to tehdy blížícím se předsednictvím ČR v Evropské unii a s tím souvisejícím zpracováváním citlivých dokumentů. »Vnímal jsem to jako účelovou věc, protože se mě tady bojí. To je jednoduché vysvětlení,« řekl k zavedení prověrek Prymula. Doplnil, že se ho na ministerstvu bojí kvůli jeho popularitě.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Termín pro získání prověrky měli náměstci do poloviny letošního března. V Prymulově případě ale Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) dosud nerozhodl, takže mu ministerstvo lhůtu prodloužilo do konce června. Prymula minulý týden prohlásil, že chce z vedení ministerstva ke konci května odejít, pokud nenastanou dvě skutečnosti, které ale neupřesnil. Podle vyjádření však jde právě o prověrku. »Buď mě tady chtějí, nebo ne. Já tady nebudu, když mě tady chce někdo cvičit s prověrkou, o které si myslím, že je nekorektně vedená,« uvedl. Prymula také tvrdí, že někdo vyřízení jeho prověrky na NBÚ zdržuje.

Prymula odmítl, že by problémy s vyřízením prověrky souvisely s jeho dřívějšími obchodními vztahy. Prymula byl v minulosti ředitelem královéhradecké fakultní nemocnice. Z této pozice ho ale v červnu 2016 odvolal tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), podle informací tisku kvůli napojení na firmu Biovomed, která provádí klinický výzkum pro společnosti z celého světa. Firmu vlastnila Prymulova dcera a Prymula v ní podle Seznamu také působil. »Samozřejmě že to na NBÚ prošetřovali, ale dle mých informací nic nezjistili, protože jsem do spisu nahlédl a tohle nebylo to, co by bylo problematické,« řekl Prymula.

(ste)