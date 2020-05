Ilustrační FOTO - Pixabay

»Zdravotní negramotnost« je hrozbou

Pětina českých dětí ve věku 13 až 15 let je takzvaně zdravotně negramotná. Neorientují se v pokynech lékařů nebo nedokážou vyhodnotit informace o zdraví, které dostanou. Vyplývá to ze studie Světové zdravotnické organizace.

»U českých dětí s nízkou úrovní zdravotní gramotnosti je až dvojnásobně vyšší šance, že se opakovaně opijí nebo budou experimentovat s marihuanou. Riziko, že se z nich stanou pravidelní kuřáci, je dokonce téměř trojnásobné,« uvedli autoři studie.

Méně zdravotně gramotní školáci mohou mít též častěji psychosomatické obtíže, je u nich vyšší riziko depresí nebo mají nižší celkovou životní spokojenost. O něco lépe jsou na tom podle výzkumu dívky, zejména pokud jde o dodržování lékařských pokynů.

Omezenou zdravotní gramotnost vykazuje podle náměstkyně ministerstva zdravotnictví Aleny Šteflové také 60 procent dospělých v ČR. Výsledky dřívějšího průzkumu v ČR jsou podle ní v mezinárodním srovnání podprůměrné. Z celkem osmi sledovaných zemí EU skončila ČR na sedmém místě před posledním Bulharskem. Zvyšování zdravotní gramotnosti je podle náměstkyně i proto jedním z cílů strategických plánů ministerstva do budoucna. Do větší osvěty ve vztahu ke zdraví by se podle ní měli zapojit například praktičtí lékaři, školy nebo i volnočasová střediska.

(ste)