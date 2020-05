Střet o návrh rozpočtu ČR na rok 2021 bude zásadní

Návrh rozpočtu každoročně vypracovává ministerstvo financí v součinnosti se správci kapitol. Podle zákona musí předběžný návrh předložit vládě do 31. května, která ho pak má jako předběžný do 20. června schválit. Správci kapitol potom zpracovávají v detailu rozpočty svých resortů do 31. července. Finalizaci návrhu celého rozpočtu zpracuje opět ministerstvo financí a předkládá ho ke schválení vládě spolu se střednědobým výhledem do 31. srpna.

Východiskem pro zpracování každého návrhu rozpočtu je makroekonomická predikce vývoje. Důležité nyní je zohlednění zhoršení poklesu HDP a také vlivu odstraňování následků pohrom (jako letošní epidemie koronaviru). Tady je problémem nejistota ohledně dalšího vývoje. Dubnová prognóza ministerstva financí je proto bohužel velmi předběžná. Zatím po letošním propadu ekonomiky ministerstvo očekává na rok 2021 růst +3,1 % HDP.

Problémem je, že vše je kvůli krizi v pohybu a na sestavení kvalitního rozpočtu na příští rok potřebujeme aktuálnější data. Realističtější prognóza vývoje bude k dispozici nejdříve v srpnu, proto Sněmovna schválila zákon, který pro letošní rok mění termín finalizace rozpočtu. Návrh rozpočtu od ministerstva financí vláda neobdrží 31. srpna, ale až 30. září. O měsíc se posune i termín, kdy vláda předá návrh rozpočtu Poslanecké sněmovně, tedy až 30. října 2020.

Dalším důležitým parametrem přípravy rozpočtu je růst objemu výdajů. Celkové výdaje v návrhu rozpočtu se stanoví na základě výdajového rámce v rámci strategie sektoru veřejných financí. Ten schválila vláda v dubnu a zahrnuje navýšení výdajového rámce na rok 2021 oproti předchozímu rámci o 86 miliard. To je samozřejmě jen strop, který nemusí být vládou plně využit, ale ukazuje, že v příštím roce vláda ještě předpokládá další expanzi výdajů.

Pokud ministryně Schillerová řekla, že i v roce 2021 může být deficit dalších 300 miliard, je to předčasné. Příští rok je rokem volebním, kdy současná vláda dosud tolerovaná KSČM bude končit svůj mandát. Ale bude to také rok, kdy ozdravení ekonomiky by nemělo jít na úkor sociálního státu ale ani roztáčet do budoucna dluhovou spirálu. V nejbližších měsících by tedy vláda měla kromě návrhu rozpočtu na rok 2021 zpracovat svou představu konsolidace veřejných financí.

Z přijatých rozhodnutí je zřejmé, že stabilizace zdravotnictví bude znamenat přidat k vybranému pojistnému z rozpočtu navíc o 50 miliard korun. Také penzijní účet se znovu dostane do deficitu v řádu minimálně 20 miliard, a to bude muset být dorovnáno rovněž ze státního rozpočtu. Je tu také politický příslib růstu platů ve veřejné sféře, ke kterému by mělo dojít aspoň ve vybraných profesích. Tématem nepochybně bude vztah k rozpočtům územních samospráv (obcí a krajů) které budou také krizí zasaženy. Praktické řešení žádá otázka vstupu státu do vybraných firem.

Rozpočtové napětí musí pomoci snížit určité škrty, to se bude týkat jednání o rozpočtech resortů v letních měsících. Jistý prostor je ve snižování nákladů na provoz, delší dobu se mluví o racionalizaci systému sociálních dávek, aby sloužil skutečně potřebným. Necitlivé škrty by mohly ublížit ekonomice a oslabit sociální stát. Hodně se mluví o škrtech v rozpočtu ministerstva obrany. Vládě se ale do nich nechce, argumentuje tím, že peníze na vojenské zakázky půjdou na podporu českého průmyslu. To u největších zakázek ale neodpovídá realitě, dodavatelé jsou zahraniční.

Potvrzuje se, že zatímco ekonomická první pomoc během nouzového stavu pro zmraženou ekonomiku byla politicky poměrně konsenzuální, o charakter rozpočtové politiky v další fázi, kdy půjde o podporu oživení ekonomiky, se povedou tvrdé koncepční spory. Politická pravice bude opět požadovat, aby se krotily výdaje státu a především aby se snižovala daňová zátěž. Levice naopak bude chtít prosadit větší aktivitu v oblasti zdanění velkých firem, zajistit finančně veřejné služby a podpořit i investování státu. Čeká nás tady asi nejzásadnější střet tohoto volebního období.

Jiří DOLEJŠ, poslanec (KSČM)