STOP WAR – dělejme lásku!

Jak jsem se dočetl v Haló novinách, navzdory koronavirové krizi chce česká vláda masivně investovat do vybavení armády. Podle ministerstva obrany je mnoho nyní provozovaných bojových vozidel pěchoty nepojízdných. A kdo a co nás tedy právě teď chrání? Taková armáda je skutečně pro srandu králíkům. Nehledě na to, kdo je za nefunkčnost této techniky zodpovědný. A tak se bude kupovat 210 nových BVP. Proč právě 210? Proč ne 211 nebo třeba rovnou 220? Ministerstvo obrany by za ně mělo zaplatit asi 52 miliard korun! Vedle BVP je také nefunkční více než polovina používaných děl. I děla tudíž chce armáda brzy kupovat nová, pořídí jich 52. (A to chrabrým dělostřelcům bude muset armáda nakoupit ještě vatu do uší.) Premiér Andrej Babiš potvrdil také nákup nových terénních vozů…

Prosím vás, k čemu jsou dobrá děla? V jedenadvacátém století! A na koho mají střílet? A hlavně – proč?!! Vůbec, v této době, myslím tím existenci lidstva jako takového, v době během několika minut se přemísťujících smrtonosných jaderných hlavic z kontinentu na kontinent, jsou děla naprostý přežitek. Nebo se snad počítá s nějakou lokální válkou? A proti komu? Rusku? Který militantní dement tohle vymyslel? Páni z NATO? Ať jde NATO do… víte, kam! Moc dobře si vzpomínám na 60. až 70. léta a na demonstrace zarostlých »mániček« s transparenty STOP WAR - MAKE LOVE. Ano, vážení, na Západě!!!

Babiš si libuje, že pokud se potvrdí hospodářské prognózy, české výdaje na obranu by mohly v roce 2021 činit 1,46 procenta hrubého domácího produktu a překročit tak závazek vůči Severoatlantické alianci, který je 1,4 procenta (jen aby se, probůh, »Svatá Aliance« nezlobila)! Rozpočet na obranu na příští rok by měl být 85 miliard korun, letos resort hospodaří s částkou 75,5 miliardy. Hurrrááá do nich!!! Ale do koho, vlastně?

Stejně tak premiér pochválil armádu, jak pomáhá při zvládání koronavirové krize. A proto zřejmě potřebuje nová děla, nová bojová vozidla. Aha, už chápu! Takže kola nebo pásy nových bévépéček koronavirus převálcují a nová děla ho ještě navíc rozstřílejí na cucky.

Vážená česká vládo, jdi s tím válečným harašením už taky někam! Já o NATO a jeho válečná šílená dobrodružství nestojím. Málo nadělaly jeho kreténské eskapády ve světě škody? Já chci mít klid, a ne si vymýšlet stále nějakého nového nepřítele. Opakuji, jestliže naše armádní bojová technika byla doposud prakticky nefunkční, pak je namístě otázka, co nás tedy chránilo! A opakuji, na koho se teď chystáme?! A proč a v čím zájmu!? Kdyby se ty miliardy než na děla daly raději do zdravotnictví a do školství a vůbec na potřebnější věci. Mámy samoživitelky po zaplacení složenek prý mají tisícovku na měsíc! A co sucho a nedostatek vody a co kůrovcem zničené lesy? A nějakej multimiliardář si staví na pobřeží oceánu barák za 10 milionů dolarů…

Prosím vás, pojďme dělat lásku, a nikoliv hovadiny!

Miroslav KANTEK