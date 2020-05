Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Aerolinky na celém světě žadoní o státní pomoc

Letecké společnosti se nyní potýkají se značnými problémy, protože koronavirová krize vedla k prudkému poklesu zájmu o osobní leteckou přepravu. Dopravci odstavili z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Mnoho aerolinek ve snaze vyhnout se bankrotu zažádalo o státní pomoc. Recese zasáhla i českým cestovatelům důvěrně známou skupinu Smartwings.

Ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v České televizi (ČT) řekl, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké skupině Smartwings Group, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA). Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by podle Havlíčka musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na »nízké miliardy korun«. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce však Havlíček uvedl, že nákup Smartwings není na stole, společnost by měla využít dostupné programy podpory, například kurzarbeitový program Antivirus.

Naopak ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO) nedává smysl nic jiného, než aby stát koupil ve Smartwings stoprocentní podíl. Kapitálový vstup státu je podle ní logickou možností. Nic ale není na stole a jednání se nevedou, upozornila. Schillerová sama navrhovala koupit podíl a vstoupit do společnosti. »První otázka je ale znát čísla, jak to tam vlastně vypadá s pohledávkami, a vědět, co by se stalo s čínským partnerem, jak ten by se k tomu postavil. Protože tam je partner a to by mohl být pro další vývoj problém,« řekla. »Buď ta společnost půjde do insolvence, což si myslím, že pokud to tak necháme, tak to tak dopadne, anebo do toho vstoupíme,« doplnila Schillerová.

Firma chce peníze

Samotná firma Smartwings však má na věc jiný názor. Žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky. Podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Využití programů COVID I a COVID II, které jsou určeny pro podporu provozního financování malých a středních podniků, nejsou možné kvůli velikosti společnosti.

»Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takové od vedení společnosti nikdy nezaznělo,« uvedla firma v pondělí.

A ministr Havlíček téhož dne couvnul ještě dál. »Vždy jsme jednali o tom, že nejlepší variantou je vyřešení situace stávajícími vlastníky, poté běžné nástroje podpory typu záruk a úvěrů. Kapitálový vstup je vždy až poslední varianta, ale my chceme být připraveni na všechny možnosti,« sdělil.

Podle Havlíčka stát o pomoci letecké společnosti uvažuje proto, že firma má strategický význam pro státní i další letiště. »Je strategická s ohledem na to, že to je klíčový dopravce našich obyvatel a firem. Je to firma, která zde zaměstnává několik tisíc lidí a váže na sebe stovky dalších servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu,« uvedl ministr. Opozice to kritizuje. I předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že Smartwings strategickou firmou rozhodně není.

Cestovky natahují ruku

Státní pomoc leteckému dopravci Smartwings nemá bez pomoci cestovním kancelářím samostatně smysl, uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria, která patří k největším na českém trhu. Podle jeho odhadu cestovní kanceláře tvoří dvě třetiny tržeb Smartwings. »Pokud by se pomohlo pouze Smartwings, a nikoli zároveň i cestovním kancelářím, hrozí, že trh zkolabuje a Smartwings budou brzy potřebovat pomoc znovu,« uvedl Šatný. Stát by podle něho měl podpořit provoz cestovních kanceláří přímými dotacemi nebo zárukami za úvěry. CK kvůli prakticky zastavenému cestování patří mezi nejvíce zasažené společnosti v souvislosti s koronavirem.

Konec Smartwings by podle Šatného způsobil obrovské potíže pro český cestovní ruch. »Smartwings organizují lety nejen z Prahy, ale i z dalších míst v ČR a zde by se nabídka letů do řady destinací zcela jistě zúžila. Stejně tak lety do některých menších destinací, jako jsou třeba menší řecké ostrovy, by nejen nebyly realizovány s takovou frekvencí, ale nejspíš by se tam z Česka nedalo dostat přímým letem vůbec. Na spoustu míst by se tak místo přímého letu z Prahy, Brna či Ostravy, muselo letět jen z Prahy a ještě s přestupem. Cena letenky by vzrostla ještě výrazně více než u přímých letů,« uvedl.

Vlády drží aerolinky nad vodou

Evropská komise (EK) schválila počátkem května Francii státní pomoc pro aerolinky Air France, které jsou součástí francouzsko-nizozemské skupiny Air France-KLM, v objemu sedmi miliard eur (přes 190 miliard korun). Tři miliardy jim půjčí stát, který bude ručit až za 90 procent zbylých úvěrů od šesti bank. Nizozemsko se zaručilo za další dvě až čtyři miliardy eur. Vlády Francie a Nizozemska v současnosti v této skupině vlastní zhruba 14procentní podíly, se zestátněním společnosti se zatím nepočítá.

Naproti tomu italská vláda v červnu převezme plnou kontrolu nad aerolinkami Alitalia, které jsou od května 2017 pod zvláštní správou. Podle italského ministra průmyslu Stefana Patuanelliho by letecká společnost jinak kvůli koronavirové krizi zkrachovala.

EK koncem dubna schválila Německu plán poskytnout charterové letecké společnosti Condor garanci za úvěr v objemu 550 milionů eur (15 miliard korun). Rozhovory s německou vládou o záchranném programu v hodnotě kolem devíti miliard eur (248 miliard korun) vede také největší německá letecká společnost Lufthansa.

Norský parlament schválil 24. dubna nový zákon o restrukturalizaci podniků, který umožňuje státní pomoc leteckému přepravci Norwegian Air a mnoha dalším firmám čelícím bankrotu v důsledku epidemie koronaviru.

O státní pomoc ve výši 767 milionů eur (21 miliard korun) zažádaly koncem dubna rakouské aerolinky Austrian Airlines, které jsou součástí německé letecké společnosti Lufthansa. Aerolinky zároveň plánují do tří let propustit zhruba sedminu zaměstnanců. Vláda však pomoc podmiňuje zachováním pracovních míst a požaduje, aby si společnost ponechala Vídeň jako sídlo.

První by měli pomoci akcionáři

Otázky Haló novin pro poslance Jiřího Dolejše (KSČM), stínového ministra financí

Jsou Smartwings strategickou firmou, které by měl stát pomoci?

Stát bohužel zatím neurčil, které firmy a proč jsou strategické. Tudíž chybí systematický přístup. Strategické je nepochybně především pražské letiště se svým zázemím (ČR to řešila speciálním zákonem v roce 2010). U dopravce je to méně jasné. Nejspíš má smysl chránit značku ČSA. Český dopravce existuje od roku 1923 a mohl by mít na trhu jméno. Bohužel se stát příliš neosvědčil jako vlastník. I proto byla firma prodána nejdříve Korejcům a pak společnosti Smartwings, kde má podíl i čínská firma CITIC Group. Akcionáři jsou ti, kteří by měli pomoci jako první, Číňané to mají projednat v těchto dnech.

Měla by mít Česká republika národního leteckého dopravce vlastněného státem, jakým bývaly Československé aerolinie?

Především samotná firma Smartwings nemá zájem na prodej firmy státu. Založit státního leteckého dopravce je možné, ale tyto společnosti se pohybují v konkurenčním prostředí a české cestující jsou schopny přepravit i jiné společnosti. Takže to určitě není v imperativní poloze. Záleží na projektu, a ten zatím není. V čerstvé paměti je, že ČSA nepomohlo ani začlenění do státního Aeroholdingu.

Podporu žádají také cestovky. Je vůbec vhodná doba pro masovou turistiku?

Cestovky především mají nyní problém s vracením peněz za prodané zájezdy. Sněmovna schválila sice zákon, kdy místo peněz nabízejí vouchery na jiné produkty, ale podle EU toto lze dělat jen dobrovolně. MMR to musí nějak vyřešit do konce května. Turistika s otevřením společnosti opět ožívá, ale je otázka, zda se toho některé cestovky vůbec dožijí. Jde o propad v řádu miliard.

Je pomoc vlád leteckým společnostem oprávněnou podporou, nebo zapadá do vzorce »privatizace zisků, socializace ztrát«?

Pomoc budou chtít jistě mnohé firmy, ale soukromníkům lze pomáhat jen na byznysovém základě. Aby to bylo výhodné pro obě strany. MPO by tedy mělo urychleně připravit, jaká pomoc by dávala takový smysl. Problém Smartwings byl, že v potížích byla firma už před korona krizí.

Jiří NUSSBERGER