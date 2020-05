Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Trump dál hrozí. Chce proamerickou WHO

Světové zdravotnické shromáždění, které je hlavním orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO), schválilo rezoluci z dílny Evropské unie, která požaduje nezávislé a nestranné vyšetření světové reakce na pandemii COVID-19.

Proti přijetí rezoluce se nepostavila žádná ze 194 členských zemí WHO, mezi nimiž jsou i USA a Čína, informovala agentura AFP. A to navzdory tomu, že Trump nadále WHO vydírá.

Světové zdravotnické shromáždění se letos konalo kvůli pandemii jen dva dny, začalo v pondělí a zástupci jednotlivých členských zemí se jej účastnili prostřednictvím videokonference.

Schválený text připravila Evropská unie, už před schválením jej ale podpořila více než stovka dalších členských zemí WHO včetně Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Británie či Kanady. Text žádá nestranné, nezávislé a kompletní vyšetření mezinárodní reakce na pandemii, kterou koordinovala WHO. Cílem přitom podle rezoluce je »zlepšit schopnost mezinárodního společenství v prevenci pandemií a přípravě a reakcích na ně«.

Navzdory tomu, že na shromáždění námitky nevznesly, se USA v prohlášení distancovaly od zmínky o intelektuálním vlastnictví a jeho možném omezení na základě dohody TRIPS. Ta umožňuje, aby úřady v případě nouzového stavu bez svolení držitele patentu povolily třetí straně licenční výrobu, v tomto případě léků či vakcíny. Tato pasáž ale podle USA vysílá špatné poselství inovátorům, kteří budou zásadní pro řešení, která potřebuje celý svět.

Hrozí vystoupením

Donald Trump pohrozil WHO nově trvalým zastavením amerického financování organizace a přehodnocením členství USA, pokud WHO dostatečně neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Nestrannost vůči USA mu ale zjevně naopak vadí… Asi na ni od jiných mezinárodních organizací není zvyklý. Své výhrůžky napsal v dopise šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi, který zveřejnil na Twitteru.

Trump uvedl, že WHO prý ukázala »znepokojující nedostatek nezávislosti« vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru. »Je jasné, že opakovaná pochybení vás a vaší organizace při reakci na pandemii přišla svět extrémně draho,« napsal Trump šéfovi WHO, aby zakryl především vlastní neschopnost jakkoli čelit pandemii. »Jediný způsob, jakým může Světová zdravotnická organizace vykročit vpřed, je, pokud zvládne skutečně prokázat svou nezávislost vůči Číně,« dodal kontroverzní prezident.

Trump přikázal dočasně přerušit americké financování WHO v polovině dubna a prohlásil, že USA přezkoumají způsob, jakým organizace jednala v začátcích šíření nemoci. Již tehdy přitom WHO obvinil z šíření údajných čínských dezinformací o koronavirové nákaze.

Trump přitom sám v mnoha veřejných vystoupeních ještě na konci února chválil přístup čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a tvrdil, že má pandemii v Číně pevně pod kontrolou. V polovině února například prohlašoval, že nákaza sama odejde v dubnu s tím, jak se oteplí.

Hydroxychlorochin

V pondělí přitom oznámil, že již několik dní bere antimalarikum hydroxychlorochin ve snaze zmírnit zdravotní potíže, pokud by se nakazil koronavirem. Účinnost přípravku k léčbě COVID-19 se přitom dosud neprokázala, jak připomněla ČTK. Šéf Bílého domu míní, že daný lék je účinný, protože v této souvislosti dostává »hodně pozitivních telefonátů«. Lékař Bílého domu mu ovšem užívání antimalarika nepředepsal, přípravek si všeználek Trump sám vyžádal. »Začal jsem to brát, protože si myslím, že je to dobré,« řekl Trump navzdory varováním lékařů a úřadů. Přípravek může u některých pacientů vyvolat vážné vedlejší účinky…

