Dvě výstavy v Brandýse nad Labem

V Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem pokračuje do 13. září úspěšná výstava Jídlo deseti staletí. Les uprostřed města mohou ochutnat návštěvníci v horním patře Oblastního muzea Prahy východ až do 31. května.

První výstava se zaměřuje na zajímavosti týkající se stravování lidí žijících ve středních Čechách od 10. století do současnosti. »Zajímavá není jen výstava, ale i zkušenosti s návštěvníky, třeba to, že dnešní mladá generace často ani neví, z čeho je strouhanka a jak se dá z rohlíků na ručním mlýnku připravit – i to si je možné zde vyzkoušet,« poznamenal předseda středočeského krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM), který zároveň ocenil množství hracích, interaktivních a testovacích prvků, které vyrábějí často i pracovníci muzea.

Výstava začíná hostinou v předvečer zavraždění sv. Václava roku 935, seznamuje pak s technickými novinkami, jako např. vodním mlýnem, popisuje zemědělský cyklus středověkého člověka, vstup do éry koření za renesance, strádání během třicetileté války i poslední hladomor na našem území koncem vlády Marie Terezie. Pokládá i otázky ohledně pestrosti a kvality současné stravy, možností konzervace, skladování i dopravy.

Co se nese v lese

Na výstavě Co se nese v lese návštěvníci mohou najít a vidět hodně z toho, co je důvěrně známé v lesích České republiky, které pokrývají přibližně třetinu území. Slouží nejen hospodářským účelům, ale jsou též místem oddychu a vzdělávání.

Návštěvníci se naučí poznávat nejen typické lesní živočichy, ale i stromy a jejich listy. Nakouknou do světa hub, do procesů a nástrojů, kterými do přirozeného vývoje lesa zasahuje člověk. Od dřevorubectví po lov, od motorové pily po pušku.

K výstavě je připraven i dětský program. Zaměřuje se na to, jak dětem výstavu přiblížit formou her, hádanek a křížovek. Na výstavě se podílely i Lesy České republiky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů nebo Městské muzeum v Čelákovicích.

(zs)

FOTO - autor