Rozhovor Haló novin s brněnským kandidátem na zastupitele Jihomoravského kraje za KSČM, strážníkem Městské policie Brno Petrem Košem

Chci být Brňanům prospěšný

Uspěl jste v komunálních volbách do samosprávy Městské části Brno-Královo Pole. Jak se vám to podařilo, když jiní ve volbách naprosto propadli?

V hloubi duše jsem očekával o něco lepší výsledek, než kterého jsme dosáhli. Předsevzali jsme si udržet v zastupitelstvu královopolské radnice dva mandáty za KSČM a zastavit propad z minulosti. Anebo raději dosáhnout na tři posty. Máme jen dva, proto až tak velký úspěch to pro mě není. Ale měl jsem okolo sebe schopné lidi a stále je mám. Petra Jelínka, Dana Srba, Radku Kolískovou a mnohé další. Vše kolem voleb jsme si dělali sami včetně letáků, jejich roznášení po domech, stánek s burčákem, rozdávali jsme květiny atd. Měl jsem štěstí, že mě nikdo shora do volební kampaně nemluvil, nechali nás pracovat. Veřejně jsem vzal zodpovědnost za volby ve své městské části na sebe. A já nerad prohrávám! Myslím, že někteří mí kolegové z jiných městských částí se prostě jen vezli a nepochopili, že je nutné makat, a ne jen ukazovat na ostatní a vyčítat jim, co dělají špatně. Nikdo nechtěl převzít odpovědnost na sebe a říct, já jdu do voleb jako lídr a jsem za výsledek zodpovědný. Hodně kandidátů pasivně čekalo, že jim zvolení prostě padne do klína. A když to nevyšlo, tak tvrdili - jak se neúspěšní mnohdy chovají - že za to mohou členové KSČM, kteří pro úspěch této strany ve volbách udělali málo.

Takto pokračovat dál není možné! Naši předkové měli pořekadlo: Bez práce nejsou koláče! Tak to prostě je a je to tak správně.

Jakou osobní metu máte vy a jak se k ní chcete dopracovat?

Mám okolo sebe chytré lidi. Před sebou máme hodně práce. Daří se nám naplňovat volební program KSČM. Potřebujeme stavět byty pro mladé. Pro ty, kteří jsou zatím svobodní, i pro ty, kteří mají rodiny. Ne všichni dosáhnou na hypotéky nebo se nechtějí na celý život zadlužit. Při přidělování bytů jsem vždy pro to, aby se byty přidělovaly především těm, kteří pracují a jsou pro společnost užiteční. Nehodlám podporovat vyžírky typu: Já nic dělat nebudu, i když bych mohl. Společnost mi byt dá, já si ho vykřičím!

Chápu, že člověk se může dostat do problémů. Ale v každém případě by měl začít v první řadě u sebe. Musí být vidět snaha, že se chce zapojit! Nemůže netečně čekat jen s nataženou rukou. Velké městské byty s obytnou plochou nad 90 m2 bych dal do užívání za polovinu nájemného. Obsadil bych je vícečlennou pracující rodinou, např. s dvěma dětmi. Vím, že by si toho vážili. Zastávám názor, že v městských bytech by měla být »zastropovaná« výše nájemného do nejvýše 90 Kč za m2. Navrhuji výjimku pro velké byty s rozlohou nad 90 m2, tam bych nechal zmíněný poloviční nájem.

Pokud jde o systém parkování vozidel v Brně, podporuji zavádění modré zóny. V naší čtvrti Královo Pole je spousta studentských kolejí a vysokoškoláků. V Brně je vysokoškoláků na devadesát tisíc. Lidé, kteří v této městské části nemají trvalé bydliště, tam odstavují svoje vozidla na celý týden. Je jim jedno, že naši v místě trvale bydlící občané nemají kde zaparkovat. Jako městský strážník vím, že dnes jezdí auty tolik studentů, že by tomu člověk ani nevěřil. Neznamená to, že se zbavuji odpovědnosti za to, kam dát vozidla těch, kteří do naší městské části přijedou. Musíme ale postavit parkovací domy a stanovit pro ně rozumné poplatky, aby »parking housy« byly využívány.

Je toho moc, co můžeme pro spoluobčany udělat. V první řadě člověk musí chtít problém řešit. V tom je někdy potíž. Už nekoukám na lidi podle toho, v které politické straně jsou, jen rozlišuji, kdo chce pracovat, a kdo se jen veze.

Jak se stavíte k našim podnikatelům? Po koronavirové krizi to budou mít hodně těžké.

Mají můj neskutečný obdiv. Naši podnikatelé platí tomuto státu velmi slušné finanční odvody, sociální, zdravotní, daně, včetně všech zaměstnanců. Do toho mají nájmy, leasingy atd. A k tomu jich spousta konkurovala výrobkům z Číny, Turecka, Vietnamu, Pákistánu. Kvalitou se tyto výrobky s našimi nedají srovnat. Ale my, lidé z této země, je budeme kupovat. Proč? Budeme brečet, že není práce, že máme malé platy, že se máme špatně, budeme se cpát zeleninou a ovocem z kdejaké země, ale nikoliv výpěstky z té naší, které tím nemají odbyt. Co jsme zač? Budeme jen fňukat, nebo se nad tím konečně zamyslíme a ukážeme, že jsme jednotní v názoru a přesvědčení, že svoje si brát nedáme?

Myslím si, že po koronavirové krizi přijde těžká doba. A je jen na nás, jak se rozhodneme. Kdybych mohl, většinu výrobků bych nakupoval výhradně od českých firem s českým kapitálem. Ale na takové rozhodnutí jsem malý pán. Doufám, že vláda pochopí, že je potřeba podpořit vnitřní trh, a nalije do rozjezdu firem peníze, do stavebnictví, do zemědělství a dalších odvětví. Problém bude mít stavebnictví. Ukrajinci, Poláci, Bulhaři, ti všichni odjeli domů a budou tady chybět. Čekám na ty, kteří křičeli, že nám tito lidé berou práci, zda uvolněná pracovní místa tedy obsadí po nich. Věřím, že práci nám cizinci neberou, my už tuhle práci dělat nechceme, jsme rozmazlení a už ji ani neumíme! A to je hodně smutné. Možná přijde doba, kdy se ji znovu začneme učit, začneme si vážit řemesel a lidí, kteří tuto práci dělají a umějí! A třeba studenti na brigádách, jako kdysi, zachrání úrodu a naše zemědělství a umělci jim k tomu zahrají. Ale to je asi jen moje zbožné přání, ta doba už je asi dávno pryč.

Na druhou stranu snad herci pochopí, že na jejich hry, pokud se na ně dá dívat, chodí spousta vzdělaných seniorů, kteří jim sypou do kapes nemalé penízky. A byl bych rád, aby si všichni začali vážit každého spoluobčana. Podnikatelům může být jedno, od koho peníze dostanou. Od někoho jim peníze smrdět určitě nebudou, od někoho naopak ano? Tak nad nikým neohrnujme nos.

Jaký je váš názor na migraci?

To je obsáhlé téma, ale budu se snažit být stručný. Cizinecká policie, dle zákonů ČR, naháněla Ukrajince a jiné kvůli nelegální práci. Ale na druhou stranu podle názoru některých by měli do naší republiky volně proudit ilegální migranti, bez pasů, bez jakékoli možnosti zjištění jejich totožnosti. Mně je upřímně milejší pracující Ukrajinec bez pracovního povolení než nepracující migrant se spoustou manželek, leckdy ve věku dvanácti či třinácti let. Myslím si, že mám snad ještě zdravý rozum a byl jsem vychováván v tom, že to není až tak normální. Ať se podíváte ke kterémukoli západnímu sousedovi a zeptáte se lidí, kteří tam žijí, zjistíte, že nejsou s tímto děním ve své zemi až tak moc spokojeni, na rozdíl od toho, jak se nám některé elity snaží naznačit. Myslím si, že nebude dlouho trvat a budeme brát Francouze, Němce, Belgičany jako migranty, protože v jejich zemi už možná pro ně místo nebude.

Třeba se pletu a byl bych za to rád, ale mám obavu, že asi ne. Koukněte se na Řeky, oni bránili bránu do Evropy, jim jsme měli jet na pomoci! Ale ono by asi nebylo ani čím jim pomoci, když naše armáda je na Mali nebo v Afghánistánu. Ať mi nikdo neříká, že na Mali nebo v Afghánistánu naši kluci bojují proti teroristům, když jsou pomalu všichni v Turecku u řeckých hranic. Já osobně děkuji Řekům za jejich hrdinství, umějí bojovat, mají to v krvi. No a jsme u Turecka, ale to bude krátké. Můžete mně, pane redaktore, říct, kdy od Turka vzešlo pro Evropu něco pozitivního? Nepamatujete si to, že? Fajn, já taky ne. Tak jste asi pochopil, že v případě migrace jsem na tom jako asi 75 % naší starší populace nad 18 let. Prostě ji nepodporuji a podporovat nechci.

Domníváte se, že je u nás svoboda slova?

Tak to asi uvidíme po vydání tohoto rozhovoru. Když neskončím služebně na dopravním hřišti, a to ještě v tom lepším případě, tak tady snad ještě nějaká svoboda slova je.

Proč se ptám na svobodu slova. Na poslankyni za SPD, která přirovnala migranty k invazivní rostlině, bylo podáno trestní oznámení s žádostí Poslanecké sněmovně o její vydání.

Určitě bych ji nevydal, je to politička a každý politik a každý člověk v této zemi by měl mít právo se k této věci svobodně vyjádřit. Pokud vám někdo zakazuje vyjádřit se k tak důležité věci, pak se rovnou můžeme vrátit k chybám, které jsme dělali v minulosti my. Moje strana dělala dobré věci, ale také udělala hodně chyb a za to dnes trpí. Já to beru tak, že naše strana se z těchto chyb musí poučit. A věřím, že pak půjde dopředu.

Máte strach, že by nás Rusko nebo Čína mohly vojensky napadnout, jak je nám stále předkládáno k věření?

Pane redaktore, naše země platí nehorázné peníze za to, že jsme v NATO. Tak pochopte, že tohle se tvrdit musí, vy to víte i já to vím. Oba si pamatujeme studenou válku Východu se Západem. Československá republika měla, myslím, největší armádu na světě na počet obyvatel. Tehdy jsem se bál. Dnešní naši armádu bych charakterizoval touto známou větou: Kaprále, tohle je ta vaše neohrožená armáda? Když se tak všichni bojí, tak kde že mají tu naši českou armádu? Anebo si myslí, že za nás budou umírat příslušníci cizích armád a my se na to budeme dívat na televizi? To asi ne! I taková témata budou v názorovém mlýně při nadcházející kampani k letošním podzimním volbám do zastupitelstev krajů a do části Senátu.

Menší část peněz ze svého rozpočtu dává město Brno na projekty, které mu předkládají s podporou veřejnosti sami občané. Který projekt byste podpořil a chtěl prosadit?

Mám rád kopcovité lesy obory Holedná v západní části Brna. Je to nádherná obora s daňky a divokými prasaty, krásná příroda vhodná pro odpočinek, sport a dlouhé procházky. Rozkládá se mezi Bystrcí a Kohoutovicemi. Navštěvuje ji mnoho lidí, dospělí s dětmi, které chtějí vidět zvířátka. Když jsem sloužil v Bystrci jako strážník, rád jsem tam jezdíval. Nyní jsem se dověděl o projektu architektky Svitlany Polakové v rámci magistrátní akce Dáme na vás. Předložila magistrátu k pokrytí veřejnými penězi svůj projekt obnovy naplaveninami a smetím zanesených jezírek v oboře Holedná, což moc lidí považuje i za svoji srdeční záležitost. Sám bych byl moc rád, kdyby se tento návrh architektky Polakové vydařil. Moc to pomůže zvěři v oboře a lidem to vrátí klidné posezení v krásné přírodě u nádherných jezírek. A to na území velkoměsta. Velmi si vážím přírody, když jí můžu nějak pomoct, rád to udělám. Připomínám, že lidé mohou hlasovat o podpoře tomuto projektu v magistrátní anketě na webu: https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1337.

Říkáte, že máte přírodu rád. Na co v ní kladete největší důraz?

Rád si jezdím odpočinout na Českomoravskou vrchovinu nebo na Buchlovské kopce. Je tam nádherně a lidé jsou tam skvělí. Ale co tam padne člověku do očí a zabolí v duši, to jsou lesy zničené kůrovcem. O tom, jak tuto pohromu dávají lidé svízelně do pořádku, Česká televize mlčí! Všude jsou jen zprávy o koronaviru. Ve veřejnoprávní ČT, ale i na soukromých programech jako by nebylo mezi veřejnými problémy k řešení nic jiného. Když si pamatujete stav zdejší přírody v době před třiceti lety a porovnáte to s dneškem, je vám z toho smutno. Vidíte tam jen holé pláně, hlavně v Kraji Vysočina. Kam se za chvíli ukryje lesní zvěř, když porosty mizí před očima, to opravdu netuším. S tímto problémem se musí něco zásadního udělat, jinak příští generace lidí už neuvidí nic z přírodní krásy, kterou jsme se kochali za svého mládí my, trochu starší.

S podporou odborníků bych rád vytvořil výukový program pro školáky od druhého stupně ZŠ, ve kterém by pomáhali lesníkům vysazovat nové druhy dřevin, odolnějších vůči škůdcům, suchu i polomům při vichřici či zimním přívalu sněhu a ledu. Věřím, že by se k rozsáhlé organizované pomoci školáků obnově skomírajících lesních porostů přidali jejich rodiče a další brigádníci. Domnívám se, že když přijdou pracovat do terénu na státní, podnikové i soukromé lesní plochy, budou si naší krásné přírody víc vážit. A zažijí v ní i spoustu zábavy. Sám jsem jezdíval pomáhat při lesních pracích. A bylo při nich fajn. I jídlo tam nějak líp chutnalo. Mluvím se soukromými vlastníky lesů i s lidmi od Státních lesů, kteří říkají, že mnoho porostů se dá ještě zachránit. Ale chybějí k tomu ochotné ruce, mnoho lidských rukou k obnově různými faktory poničených lesů.

Když se podíváme na aktuální dění z jiného soudku - jak vidíte třeba politické hašteření okolo maršála Koněva?

Když člověk tu dobu, tedy konec druhé světové války, osobně nezažil, měl by se na to doptat pamětníků. Nebo si k tomu vyhledat historická fakta. A fakt je, že Prahu osvobodila vojska maršála Koněva, nikoliv jednotky vlasovců, kteří bojovali s fašisty proti Sovětské armádě. Koněvovi vojáci přišli na pomoc lidem, kteří umírali v Praze v ulicích a na barikádách v boji s vojáky nacistického Německa. Domnívám se, že tito barikádníci by nedělali rozdíl mezi nacisty a těmi, kteří v Praze 6 svévolně odstranili sochu maršála I. S. Koněva. Někdo, kdo válku nikdy nezažil, nemá právo rozhodovat o těch, kteří v ní umírali, zachraňovali národ. Nikdo nemůže zpochybnit, že vojáků Rudé armády zahynulo v naší zemi přes 140 000, zatímco vojáků US Army jen dvě stovky.

Mějme úctu k těmto padlým, nikdy nevíte, kdy budete potřebovat od někoho pomoc, až vám půjde o holý život. Aby se nás jednou někdo nezeptal, jak jsme se zachovali k těm, kteří za nás umírali! V takovém případě by mohla zaznít slova: A proč bychom za vás měli nyní umírat my, když si zabitých v boji za vaši svobodu nevážíte?! Věřte, že tak, jak to předvedli známí aktéři v Praze 6, mohou si počínat a takové věci dělat jen hlupáci! Bohužel na ně teď doplácí celý národ!

Co byste ještě řekl k tomu, o čem se dnes mlčí?

Chtěl bych se vyslovit k problémům, jakými jsou Turecko, EU a NATO. Nechápu, jak se Evropa může vytrvale hrbit před Turkem. Nechápu postup EU při darování doslova výkupného, téměř 10 miliard euro, Turecku v době, kdy útočí na svého spojence v NATO, což je Řecko.

Za druhé, Evropa potřebuje nastartovat ekonomiku ve všech členských státech EU. A nikoliv své těžce vydělané peníze cpát Turkovi. Nevím, že by se nás občanů

někdo zeptal, jestli veřejné peníze od daňových poplatníků, tedy od pracujících lidí, chceme dát Turecku. Nás se vlastně ptát nemusejí, obyčejní lidé pro ně nic neznamenají. Některé strany mají v rozhodujících evropských orgánech svoje zaprodané europoslance, kteří raději hledí na svůj plný pupek než na blaho svého národa. Pochopme jedno, pokud si Turek bude chodit stále pro výkupné do EU, tak toto výpalné bude stále zvyšovat, protože si pomyslí, že máme před ním strach. Je to člen NATO s druhou největší armádou a ta něco stojí. A řekněme si upřímně, jakou má armádu Evropa? Zdecimovanou, jako je i naše země, taky lesy kůrovcem a zemědělství suchem. To Turek ví. V Sýrii dostal od Rusů na zadek a i jeho kšeftům s ropou od ISIS je konec. Turistický ruch u něj také prozatím kvůli koronaviru skončil, tak odkud má získávat peníze? Od toho, kdo je nablízku a má strach, tedy od EU. Jen Německo má ve své zemi asi pět milionů Turků.

Obávám se, že Turek zaútočí na Řecko a možná i dál. Může se opakovat rok 1939, přičemž obětí tentokrát nebudeme my, ale Řekové. Evropě nepomůže nikdo. Amerika si bude hledět prosperity svých vojenských základen. A když pomůže, tak za další výkupné. Britové jsou za mořem a svých problémů mají nad hlavu. Tak kdo tedy nám může pomoci? Rusové? V debatách se na to ptám lidí, ale všichni jen krčili rameny. Věřím, že se taková pohroma ve skutečnosti nestane! A musíme se všichni snažit tvořit lepší časy...

