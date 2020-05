Z minulých Slavností chřestu v Ivančicích.

Sklidili první jarní tradiční dietní zeleninu

První jarní dietní zelenina - chřest či špargl se pěstuje v Ivančicích u Brna a okolí asi 250 let. Do první světové války ve velkém a jako vyhlášený Eibenschützer Spargel se vozil až do Vídně na císařský stůl.

Světové války výrobu značně poškodily. Za socialismu skomírala kvůli chybějící mechanizaci a závislosti na velkém množství ruční práce. S hledáním nejvhodnějších pěstebních technologií ivančičtí nadšenci pěstování chřestu několikrát zkušebně rozjížděli třeba na půl nebo na jednom hektaru. V těchto dnech sklízejí chřest poprvé na třičtvrtěhektarovém poli u Ivančic, které osázelo město před dvěma roky.

Zejména pracovnice Technických služeb města Ivančice nařezaly kvůli ničivému suchu jen kolem stovky kilogramů chřestu, který rozdělily lidem, kteří se podíleli na zvládnutí koronavirové pandemie a z ní plynoucí společenské a ekonomické krize. Část úrody zničili hraboši, myši, jarní přízemní mrazíky i muška vrtule chřestové, která klade do rostlin chřestu vajíčka a housenky ji pak prožerou zevnitř až ke kořenům. K podpoře zasychající produkce pěstitelé nakoupili hadice, kterými budou jednou za dva týdny zavlažovat chřestové pole vodou čerpanou z řeky Jihlavy.

Tradiční Slavnosti chřestu v Ivančicích se konají vždy ve druhé polovině května na náměstí a v místních restauracích. Jak to bude letos, prozradil redakci manažer Mikroregionu Ivančicko a jihomoravský krajský zastupitel za KSČM Bohumil Smutný: »Letos se bohužel kvůli šíření nemoci COVID-19 Slavnosti chřestu nemohou uskutečnit v rozsahu, jak jsme na ně každoročně zvyklí. Tedy s kulturním programem, restauracemi a ochutnávkami moravských vín. Malá náplast na bolístku je, že místo slavností plánovaných na 22. a 23. května se na Palackého náměstí v Ivančicích uskuteční alespoň Chřestové trhy. Ty potrvají celý pátek a v sobotu dopoledne. Návštěvníci si na trzích koupí chřest, řemeslné a farmářské výrobky. Kulturní a informační centrum Ivančice přivezlo k prodeji kolem jedné tuny chřestu. Takové množství pro trh se v Ivančicích v současnosti zatím neurodilo, proto se nyní dovezl z Hostína u Vojkovic na Mělnicku,« přiblížil události příštích dnů tajemník Mikroregionu Smutný. »Srdečně vás zveme do Ivančic, i když přímo v Ivančicích na náměstí nebo v místních restauracích letos chřestové speciality kvůli koronavirové epidemii neochutnáte. Avšak k zakoupenému šparglu dostanete zajímavé chřestové recepty, které můžete sami vyzkoušet doma,« dodal Smutný.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv autora