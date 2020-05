Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vondráček vyhlásil stav legislativní nouze

Sněmovna zřejmě bude moci jednat opět ve stavu legislativní nouze. Vyhlásil jej v úterý předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO). Pokud plénum stav legislativní nouze potvrdí, poslanci by v jeho rámci měli zrychleně schvalovat na nejbližší schůzi vládní návrh zákona, díky kterému budou moci poskytovatelé zdravotní péče získat náhradu za koronavirový výpadek 30,5 miliardy korun.

Vondráček vyhlásil stav legislativní nouze na dobu od úterý 26. května do úterý 30. června. Předchozí stav legislativní nouze, vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru v polovině března, skončil v neděli s nouzovým stavem. Sněmovna za tuto dobu schválila několik desítek vládních protikrizových zákonů.

Jaký je vlastně obsah pojmu legislativní nouze? Jde o zvláštní způsob projednávání právních předloh, jehož užití zákon předpokládá jen za mimořádných okolností. Podstatou legislativního procesu ve stavu legislativní nouze je upuštění od prvního čtení. Sněmovna může rozhodnout o upuštění od obecné rozpravy a omezení řečnické doby poslanců. Třetí čtení může následovat bezprostředně po čtení druhém. I když předseda dolní komory vyhlásí na určitou dobu stav legislativní nouze, Sněmovna ho může zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen.

Je legislativní nouze stále ještě potřebná?

»Jsou témata, která je potřeba projednat rychle proto, abychom se vyrovnali s následky koronavirové krize a také se případně připravili na možnou druhou vlnu. Tam je to podle mě namístě,« zdůraznil pro náš list předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ale to, že Poslanecká sněmovna přistoupí na legislativní nouzi, podle jeho slov neznamená, »že vše se bude projednávat podle toho, co nám umožňuje. Budeme to jistě posuzovat případ od případu, tisk od tisku, návrh od návrhu. Tak to uděláme i my na klubu,« dodal šéf komunistických poslanců.

Předseda Poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Možnost kompenzací poskytovatelům zdravotní péče by měla Sněmovna projednat už příští týden, řádná schůze začne v úterý odpoledne. V návaznosti na zákon připraví ministerstvo zdravotnictví vyhlášku, na jejímž základě se budou peníze proplácet. Bude se jednat o obdobu každoroční úhradové vyhlášky. Přímé náhrady se předpokládají 27 miliard korun, zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb.

Podle návrhu mají nemocnice dohnat rozdíl zvýšením činnosti do konce roku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že návrh má motivační prvky a obsahuje tři miliardy jako možnost bonusu pro zařízení, která budou po zbytek roku aktivní. Dalších pět miliard korun bude podle Vojtěcha stát péče o nemocné koronavirem.

Vláda chce ve Sněmovně zrychleně projednat i předlohu, podle níž odborníci nebo řemeslníci nebudou muset do konce roku absolvovat povinná školení nebo pravidelné zkoušky, byť to po nich normy nebo právní předpisy vyžadují. Kabinet schválil také tento návrh zákona v pondělí.

Normy mají pomoci vyrovnat ztráty z omezení v době epidemie. Nemocnice musely odkládat vyšetření a operace, lázně byly zavřeny úplně.

Během koronavirové epidemie v březnu, dubnu a květnu klesla akutní lůžková péče podle ministerstva zdravotnictví na 30 až 50 % produkce v porovnání se stejným obdobím minulého roku, naopak domácí paliativní péče přibylo. Péči omezili také praktičtí lékaři a specialisté, pojišťovny jim kvůli epidemii zavedly nově úhradu za konzultaci s pacientem po telefonu nebo e-mailu. Celkem letos podle Vojtěcha bude v českém zdravotnictví 370 miliard korun. Systém veřejného zdravotního pojištění letos původně počítal s výdaji kolem 350 mld. Kč. Desítky miliard má dodat zvýšení plateb za státní pojištěnce od června.

(ku)