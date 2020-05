Barvy nejsou podstatné

Ministr vnitra preferuje některé barvy. V současné době je to červená nebo modrá. Je však otázkou, zda právě barevnost v oblékání pomůže řešit problémy našeho státu. Možná pobavil veřejnost, ale dnes už lidé dospěli k tomu, že chtějí především vidět skutečně reálné kroky, které pomohou zlepšit současný stav. Pandemie tak zcela nekončí, vidíme různá ohniska, kde koronavirus napadá větší skupiny lidí. Příkladem může být Důl Darkov na Ostravsku. Počet nakažených stoupl na 113, číslo nemusí být konečné. Také pražské mateřské školky zaznamenaly tento virus u malých dětí.

Pro mnohé z nás je v tomto případě nepochopitelné různé handrkování ve vládních řadách, a především na ministerstvu zdravotnictví. Lidé by spíše uvítali jasné pokyny, a ne vzájemnou »soutěž« mezi jednotlivými protagonisty ministerstev. Jak dopadne angažmá náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, je otázkou, kterou si často pokládáme.

Když k tomu započteme starostu Řeporyjí Novotného a poněkud směšné výkřiky nebo výzvy, je namístě se ptát, zda je opravdu vhodný čas věnovat těmto margináliím pozornost, a tím ztrácet zbytečně čas, který bychom mohli věnovat navrácení země do normálních kolejí.

Každý víme, že můžeme žít jenom za to, co skutečně máme. A naše peněženky zchudly. Takže některé sliby ministryně Maláčové mají punc nesplnitelnosti. Problémy, které jsou nastoleny v mediálním prostoru, evidentně odvádějí pozornost od současného stavu. Možná by bylo dobré místo průzkumů o preferencích jednotlivých stran zadat průzkum, co skutečně občany trápí, co potřebují řešit, případně, jaký je stav zaměstnanosti u nás.

Když se zamyslíme, je evidentní, že některé firmy propouštět začaly a některé takováto opatření připravují. Není pouze mediální proklamací, že matky samoživitelky nemají peníze na nájmy, energie ani na jídlo pro děti. Toto jsou problémy, které si zaslouží okamžité a rychlé řešení. A barevnost oblečení to opravdu nezachrání.

Pokud si projdeme program KSČM pro nadcházející volby, najdeme v něm mnohá řešení, která jsou reálně naplnitelná, i když budou poněkud pracná a dlouhodobá. Rychleji se totiž věci ničí nežli napravují. Proto odložme politické boje a hledejme cestu, na které se shodneme.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM