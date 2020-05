Ilustrační FOTO - Haló noviny

Čas na přípravu rozpočtu 2021 se prodlouží

Senát umožnil vládě delší lhůty pro přípravu a předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok. K vládnímu návrhu zákona, který lhůty prodlužuje, včera nepřijal žádné usnesení. Normu neschválil, ani nezamítl. Zákon tak dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Hospodářský výbor Senátu přitom včera dopoledne doporučil plénu předlohu schválit. Pro tento návrh však hlasovalo pouze 29 ze 66 přítomných senátorů.

Zamítnutí zákona navrhl Václav Hampl (za KDU-ČSL). Poukazoval mj. na to, že vláda bude mít víc času, ale o to méně času bude mít Sněmovna. Odpovědnost jí přitom zůstane stejná. Státní rozpočet schvaluje pouze Sněmovna, Senát se jím nezabývá. Návrh zákona podle Hampla nebere v úvahu ani případnou druhou vlnu epidemie, pokud by během roku nastala. Pro zamítnutí hlasovalo devět senátorů, zapotřebí jich bylo 34. Ani jeden z návrhů tak nebyl přijat.

Prodloužení lhůt je nutné kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) senátorům řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.

Předloha umožní, že vláda bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023.

Vláda návrh zdůvodnila tím, že běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď, uvedlo ministerstvo financí. Návrh zákona proto také stanoví, že ministerstvo při stanovení celkových výdajů návrhu státního rozpočtu a při úpravě výdajových rámců na další léta přihlédne i k očekávanému makroekonomickému vývoji v letošním roce.

Vostrá: Časově to je zvládnutelné

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) při projednávání návrhu ve Sněmovně ujistila, že pokud tento návrh zákona bude schválen, je připravený návrh změny harmonogramu projednávání státního rozpočtu na rok 2021. »Časově to je zvládnutelné, návrh harmonogramu projednávání je připraven,« zdůraznila Vostrá.

Letošní státní rozpočet se kvůli koronavirové krizi už dvakrát měnil. Původně schválený schodek 40 miliard korun vzrost na 200 miliard a následně na 300 miliard korun. Dubnové údaje podle ekonomů naznačují, že deficit bude třeba ještě zvýšit. Letos ke konci dubna stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun. V dosud nejvyšším schodku stát skončil kvůli světové hospodářské krizi v roce 2009, činil více než 192 miliard korun.

Předlohu ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman.

(jad)