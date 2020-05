FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Metnar nemůže vyhovět žádosti o vydání sochy Koněva

Česká republika si váží vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa, a pečlivě se stará o jejich hroby. Sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, kterou nechala Praha 6 dne 3. dubna odstranit z náměstí Interbrigády, ale Moskvě nemůže předat.

Pomník je majetkem Prahy 6, a navíc nespadá do kategorie válečných hrobů, napsal český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) svému ruskému protějšku Sergeji Šojguovi v reakci na jeho dopis.

»Památník není majetkem ministerstva obrany, ani nestál na jeho pozemcích. Rovněž jej podle právních předpisů nebylo možné zařadit do kategorie válečný hrob. O demontáži rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 6, a podle platných zákonů tak Ministerstvo obrany České republiky není oprávněno vstupovat do vlastnických práv MČ Praha 6, pod jejíž působnost správa památníku spadá, a tudíž ani není oprávněno rozhodovat o jeho případném předání Ruské federaci,« uvedl český ministr obrany ve zdůvodnění, proč nemůže vyhovět ruskému protějšku.

»Vláda se chová alibisticky«

Je to účelové a záměrné, reagoval pro náš list bývalý dlouholetý zastupitel Prahy 6 a hlavního města Prahy Ivan Hrůza (KSČM), který se všemi okolnostmi kolem sochy zabývá mnoho let. »Ministr zahraničí Petříček před časem řekl, že se Smlouva mezi ČR a Ruskou federací o přátelství z roku 1993 vztahuje i na Koněvovu sochu. Česká strana to tedy neinterpretuje jednotně. Ani političtí činitelé, ani představitelé zainteresovaných ministerstev nemají jednotný názor. Ratifikované mezinárodní smlouvy jsou součástí našeho právního řádu,« připomněl Hrůza, který je profesí právník.

Vláda ČR se podle Hrůzy chová alibisticky, když říká, že nemůže nic dělat. Například ministerstvo kultury mohlo iniciovat řízení o památkové ochraně sochy a pomníku, a tím zabránit urychlenému odstranění sochy a demontáži památníku samosprávou Prahy 6, dodal.

Co přinesou česko-ruské konzultace?

Ministr Metnar v dopise zdůraznil, že české ministerstvo obrany koordinuje péči o téměř 4000 jednotlivých i hromadných ruských válečných hrobů a přispívá každoročně na jejich údržbu a rekonstrukci. Značné prostředky dávají na péči o hroby padlých rudoarmějců také kraje, města a obce. »Tuto náležitou péči opakovaně potvrzovali i představitelé Vašeho ministerstva na zasedáních Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby,« uvedl.

K vyřešení problému, který v poslední době zatěžuje česko-ruské vztahy a stále eskaluje, by podle Metnara mohly přispět chystané konzultace mezi ministerstvy zahraničí obou zemí podle Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993. Věří, že česko-ruské konzultace by mohly tuto záležitost vyřešit. »Zároveň se domnívám, že tyto konzultace by mohly být pozitivním impulsem pro bilaterální spolupráci v péči o válečné hroby,« dodal český ministr obrany.

Tyto »chystané konzultace« měly podle Ivana Hrůzy proběhnout už dávno. »Pakliže došlo k odlišnému vnímání některých částí smlouvy, včas mělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyvolat jednání s ruskou stranou o výkladu ustanovení smlouvy,« je naprosto přesvědčen Hrůza.

Socha vojevůdce stála na pražském náměstí Interbrigády od roku 1980. Radnice Prahy 6 ji nechala odstranit v době koronavirového mimořádného stavu, a tím znemožnila jakýkoli protest občanů, což vedení radnice neskrývá. I. S. Koněv v čele 1. ukrajinského frontu Rudé armády osvobozoval hlavní město Prahu a také severní, východní a střední Čechy, jakož i další části Československa. Jeho vojska přijela do Prahy, čímž stvrdila osvobození celé země od německé okupace, 9. května 1945 a byla vřele vítána obyvateli.

(mh)