Ilustrační FOTO - Pixabay

Zlato se opět jeví jako bezpečný přístav

Cena zlata se od začátku roku zvýšila o 14 procent, tedy o téměř 200 dolarů na 1765 USD za troyskou unci. Žlutý kov je tak na trhu nejdražší za sedm let. Podle analytiků může dále sílit a překonat historické maximum ze září 2011. V českých korunách se již dostalo na rekord, když v pondělí překonalo hranici 45 000 korun za unci.

Loni zlato zdražilo o 18 %. Táhly ho zejména nákupy centrálních bank a také nízké úrokové sazby. Za letošním růstem stojí koronavirová pandemie i napjaté vztahy mezi USA a Čínou, které covid-19 ještě vyostřil, řekl analytik společnosti Golden Gate CZ Marek Brávník.

»V době koronavirové epidemie, na kterou většina trhů reagovala výrazným poklesem, se zlato opět projevilo jako bezpečný přístav. Během poklesu akciových trhů kvůli nejistotě ohledně dalšího vývoje epidemie se investoři přesunují ke zlaté jistotě,« upozornil Brávník. Pokud bude současná nejistota na trzích pokračovat, dá se podle něj v nejbližších měsících očekávat překročení hranice 2000 USD za unci.

Přestože zlato trochu ubralo ze svých zisků z počátku týdne na základě zpráv o možné vakcíně na covid 19, nedá se podle ředitele Raiffeisen investiční společnosti Jaromíra Sladkovského očekávat brzké významné snižování cen zlata. Nejistot ohledně vývoje světové ekonomiky je nyní přece jenom víc a světlo na konci tunelu je stále poměrně daleko. »Americko čínské spory o nastolení a roli v novém 'post-Covid 19' řádu světa budou přispívat k posílení zlata,« dodal.

Zlato v letošním roce patří mezi nejvýnosnější aktiva, upozornil hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Historicky nejvyšší úrovně kolem 1900 USD dosáhlo zlato v roce 2011, kdy vrcholila evropská dluhová krize. Tehdy se investoři obávali o budoucnost eurozóny a stabilitu bankovního systému. Rekord by ale podle něj mohl být brzy překonán. Například Bank of America zveřejnila výhled, podle něhož by cena zlata měla vystoupat až na 3000 USD za unci, podotkl.

Vedle zlata se investoři uchýlili k další alternativě v podobě kryptoměn. Cena bitcoinu za poslední týden zpevnila o 1000 USD a atakuje hranici 9800 USD. Blíží se tak svému letošnímu maximu 10 400 USD. »Okolo 10 000 USD je u investorů patrná určitá nechuť k dalšímu růstu ceny, nicméně předpokládáme, že bitcoin svého letošního maxima ještě nedosáhl a v průběhu příštích týdnů poroste,« uvedl ředitel největšího tuzemského obchodníka bitstock.com Martin Stránský.

(ici)