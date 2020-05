Amazonie, plíce naší planety. FOTO - Pixabay

Odlesňování Amazonie se zrychluje. Těžba roste

Během pandemie koronaviru se zvýšil počet odlesňovacích nájezdů ilegálních firem v amazonském deštném pralese.

Uvedla to americká televize NBC na základě dat získaných od Evropské kosmické agentury. Společnosti pro ochranu přírody před rostoucí těžbou varovaly už před epidemií, teď však ještě přidaly na důrazu a brazilský prezident Jair Bolsonaro do Amazonie poslal armádu. Udělal to už loni, biologové však tvrdí, že zbytečně, protože vojáci vědcům jenom překážejí. »Vládní agentury jsou v karanténě, dobří lidé jsou v karanténě, ale kriminálníci ne, ti využívají situace ke zvýšení aktivity,« řekl André Guimaraes, šéf Amazonského výzkumného ústavu životního prostředí, neziskové organizace, která bojuje za zachování deštného pralesa.

Odlesňování Amazonie vzrostlo za letošní první čtyři měsíce o 55 % v porovnání se stejným obdobím loňského roku, oznámil brazilský Institut kosmického výzkumu. Přitom jen v dubnu, tedy už za pandemie, se destrukce zvýšila o plných 64 % v porovnání s loňskem. Analytici upozornili na rychlé odlesňování ve státě Rondonia na západě země. Mezi 21. lednem a 25. dubnem byla v těsné blízkosti hlavního města státu Porto Velo vykácena plocha o rozměru 448 fotbalových hřišť. Byla přitom použita metoda těžby, které se někdy říká šachovnicová. Uvnitř lesa se vykácí asi kilometrový čtverec, o kilometr dál nebo vedle pak další a další. O ostatní se postará sám les, holinu rychle obsadí semena nepokácených stromů. V tropickém pralese za pár let není nic k poznání. Ekologové jsou i z tohoto způsobu těžby rozhořčeni, les sice nezničí, ale ekosystém ano. Při těžbě hynou drobní živočichové i mláďata v hnízdech i norách. Ekologové dokonce tvrdí, že metoda je zákeřná, protože na ni slyší ekonomové, kteří uvažují jen o hospodářském přínosu pralesa. Tedy současná vláda.

Těžba v blízkosti Porto Vela nebyla nikým hlášena, zjistily ji až družice, přitom o ní místní lidé museli vědět, nákladní vozy se dřevem projížděly městem, jiná cesta neexistuje. Takže buď se zlodějů bojí, nebo s nimi spolupracují.

Brazílie se stala jednou z hlavních obětí koronaviru. K úterku měla už přes 250 tisíc nakažených a více než 16 a půl tisíce lidí na virus zemřelo. Státní správa je ochromena, armáda však nikoli, a tak ji Bolsonaro mohl poslat do Amazonie. Otázka zní, s jakými příkazy. »Hlavní starostí nynější vlády je zvaní horníků a těžařů do pralesa. Říkají jim – jen tam běžte, přátelé, a dělejte, co potřebujete. Výsledkem je odlesňování,« řekl Guimaraes. Vojenští velitelé podle něj mají za úkol odstavit ekology na druhou kolej, či je vyšachovat ze hry úplně.

Suely Araujo, který loni rezignoval z funkce šéfa státní ekologické agentury na protest proti chování Bolsonara, dodal, že nejde o armádní pomoc, ale vměšování vrcholných státních orgánů do práce ekologů. »Inspekce životního prostředí své práci rozumí, vojáci ne. Prezidentovo rozhodnutí inspekci degraduje, to je nejspíš cíl celé akce.« Televize NBC požádala Bolsonara, aby se k výrokům ekologů vyjádřil, ten to však odmítl.

Sarah Shenkerová, výzkumnice Survival International, organizace bojující za práva indiánů, říká, že zprávy o násilném odlesňování dostávají od místních kmenů denně. Teď přicházejí informace řidčeji, chudí indiáni se stali oběťmi koronaviru, na který po desítkách umírají. »Kriminálníci necouvnou ani před vraždami místních obyvatel, jsou přesvědčeni, že mohou dělat cokoli chtějí, a to před očima celého světa,« řekla. »I v podmínkách pandemie s nimi indiáni bojují, ale bez pomoci vlády nemají moc šancí.«

Bolsonaro na jedné straně předal parlamentu zákon, který podvazuje pravomoc inspekce životního prostředí a omezuje i práva indiánů na jejich půdu, na straně druhé vnímá rostoucí tlak, stal se opatrnějším ve výrazech a začíná slibovat. Odlesňování prý v budoucnu zakáže. Guimaraes mu nevěří: »To už měl udělat loni po svém nástupu, a je to potřeba udělat i letos, ale hned. Teď hned, ne někdy v budoucnosti«.

