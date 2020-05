Ilustrační FOTO - Haló noviny

Kde budeme kupovat dálniční známky?

Stát chce pro prodej elektronických dálničních známek přes 300 prodejních míst po celé republice. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k tomu vyhlásil zakázku. Výsledné náklady zatím neurčil, odvíjet se budou od provize požadované zájemcem.

Provize může být nejvýš 3,3 procenta z ceny známky, nyní je marže obchodníků 4,6 procenta, sdělil mluvčí společnosti Cendis, která má přípravu známek na starosti, Martin Opatrný. Elektronické dálniční známky by měly nahradit současné papírové kupony od příštího roku.

Prodej známek by měl být možný přes internetový obchod a také prostřednictvím fyzických míst. Potřebu distribuční sítě Opatrný vysvětlil zkušenostmi ze zahraničí, kde velká část řidičů upřednostňovala nákup ve fyzických prodejnách místo internetu.

Podle zadání tendru by tak měla vzniknout síť nejméně 300 prodejních míst. Alespoň jedna by přitom měla být v každém městě nad 10 000 obyvatel. »Celý systém distribuce je navíc de facto otevřený. To v praxi znamená, že se může v budoucnu doplňovat či měnit o další distribuční kanály, pokud bude potřeba,« podotkl Opatrný.

Náklady na fyzický prodej známek zatím jasné nejsou. SFDI poptává služby za procentuální odměnu z prodeje. Podle Opatrného by tak v případě loňských prodejů, které činily 5,5 miliardy korun, dostal prodejce při maximální provizi procenta 181,5 milionu korun. Za desetidenní známku v hodnotě 330 korun by prodejce dostal maximálně 10,89 korun. »Pokud se na to podíváme tímto pohledem, tak to jako drahé nevnímáme. Právě proto je to předmětem soutěže, abychom vybrali nejvýhodnější podmínky,« dodal Opatrný. Fond očekává, že část nákupu bude přes internet, kde stát žádnou provizi platit nebude.

SFDI zakázku vyhlásilo už jednou, tehdy s odhadovanou cenou okolo 477 milionů korun. Navazovala na později zrušenou zakázku k informačnímu systému k dálničním známkám, proto byla zrušena i tato soutěž.

Nyní fond konzultoval podobu nové soutěže i se zájemci. O tendr měly v minulých měsících zájem on-line prodejce lístků Ticket Art a provozovatel jeho konkurence TicketPortal - společnost IRSnet patřící do holdingu Agrofert, dále Zásilkovna, síť prodejen Albert, Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (sdružující čerpací stanice ČEPRO, MOL Česká republika, OMV Česká republika, Shell Czech Republic, UNIPETROL RPA), sdružení firem Česká pošta, Autoklub České republiky a MTX a MotionWise Solutions UG se sídlem v Berlíně, za kterou však stojí čeští inženýři.

(ng)