Generál Charles de Gaulle (vpravo) a Winston Churchill během inspekce francouzských vojenských jednotek v Marrákeši v Maroku v lednu roku 1944.

Francouzští generálové ctí odkaz de Gaulla

Penzionovaní francouzští generálové vyjádřili nespokojenost s účastí své země při velkých vojenských manévrech NATO u ruských hranic, navrhují účast odvolat a začít dialog s Moskvou.

Manévry »Obránce 2020« byly odloženy kvůli koronaviru. Organizace penzionovaných francouzských důstojníků CERCLE navrhuje zrušit účast na odloženém cvičení a vyvolat tak tlak na Spojené státy americké, dát jim jasný signál, že Rusko není nepřítelem Evropy.

V listu Capital to napsali generálové v záloze Francois Torres, Jean-Claude Rodrigez, Jean-Serge Schneider a dalších devět důstojníků. »Musíme se osvobodit z amerického objetí a postavit se trochu blíže Moskvě,« uvedli a pokračovali: »I kdybychom se snad báli ruských kyberútoků, či byli paralyzováni mistrovstvím ruského prezidenta Vladimira Putina, jak se projevilo při návratu Krymu Rusku, faktem zůstává, že organizovat zjevně protiruské manévry třicet let po rozpadu SSSR, chovat se jako kdyby Varšavská smlouva ještě existovala, znamená politickou chybu hraničící s neodpovědnou provokací.«

Ztráta nezávislosti

Generálové upozorňují, že účast na manévrech, kde se má procvičovat jaderný útok na Moskvu, by svědčila o »vážné ztrátě strategické nezávislosti Francie«, byla by podle nich v rozporu s francouzskou vojenskou doktrínou, která se staví proti jakémukoliv jadernému útoku. Francie by účastí na cvičení fakticky dala souhlas k obnovení studené války spojené s »vyhnáním Ruské federace z evropské společnosti jako potenciálního agresora«. To ale podle generálů odporuje současnému směřování francouzské diplomacie ke zlepšení vztahů s Ruskem.

Generálové položili otázku, zda se Francie může obejít bez účasti na manévrech. Uvedli, že současná pandemie jasně ukázala, jak přežité a zbytečné jsou staré přístupy a rutiny a připomněli, že všichni patříme k euroasijské civilizaci, jejíž součástí vždy bylo a je Rusko. Autoři vyzvali, aby se Francie vrátila k odkazu Charlese de Gaulla, který »nezapomněl, že v roce 1944 se americký prezident Franklin Delano Roosewelt snažil dostat Francii pod kuratelu, do fakticky polokoloniálního postavení«.

Paranoidní země NATO

Země NATO, které vidí v Rusku nepřítele, popsali generálové jako »paranoidní se ztrátou instinktu přežití«. Rusko podle nich nepředstavuje pro Evropu hrozbu. Tou je Turecko, které provokuje na řeckých hranicích, a přitom je členem NATO. Generálové jsou přesvědčeni, že USA chtějí v Evropě udržet mentalitu studené války. Evropa ztrácí »morální schopnost vážit si sama sebe, pokud americké pokusy o nadvládu toleruje«.

Otázka a odpověď generálů

Co můžeme dělat, abychom se osvobodili z amerického objetí a zahájili sblížení s Moskvou? Tak se ptají generálové a odpovídají, že je třeba dostat Spojené státy pod tlak. To by se stalo, kdyby Francie odmítla účast na manévrech u hranic Ruska. To by znělo jako probuzení rozumu, signál Washingtonu i Moskvě, znak ukončení letargie. Cílem by přitom nebyl rozvrat NATO, ale obnovení rovnováhy. Nejde o odvrácení se od Spojených států amerických. »Je to otázka vytvoření Evropy bez rozkmotření se s Američany, avšak nezávisle na nich,« citují generálové Charlese de Gaulla.

Provokace se uskuteční

Cvičení »Obránce 2020« mělo proběhnout v květnu a červnu za účasti 20 000 amerických vojáků přepravených přes oceán spolu s těžkou technikou. Celkem se ho mělo zúčastnit 37 000 vojáků z osmnácti států paktu NATO. Cvičení bylo odloženo na »dobu po pandemii«, centrála NATO uvažuje o podzimu. Od provokace ustoupit nehodlá.

