Turisté nesmějí být rukojmím cestovek

Evropská komise kritizuje mnohé země EU, mezi které patří i Česká republika, za tzv. lex vouchery. Klienti cestovek mají podle ní mít nárok nejen na poukazy zaručující pozdější dovolenou, ale i na vrácení peněz.

Hovořili o tom evropští ministři zodpovědní za cestovní ruch. O tom, jak jednání prostřednictvím videokonference probíhalo, hovořila v pořadu Napřímo na Nově ministryně Klára Dostálová (ANO). Je přesvědčená o tom, že poukazy jsou potřeba. Cestovní kanceláře nemají z čeho vracet peníze, musí proto do určitého termínu zajistit klientům odpovídající dovolenou.

Hlas z Evropské komise zní však neoblomně a jednoznačně - lidé mají na vrácení peněz právo. Kvůli tzv. lex voucher, na jehož základě mohou CK místo vrácení peněz vydat poukaz, poslala komise vytýkací dopis několika členským státům, mj. také České republice. Teď je řada na ministryni Dostálové (ANO), aby lex voucher obhájila. »My samozřejmě budeme jednat a hledat nějaké kompromisní řešení tak, abychom vyvážili ty zájmy. Aby se klienti necítili ohroženi a zároveň jsme nezlikvidovali cestovní ruch,« sdělila na Nově Dostálová. »Postupujeme podle českého zákona, který schválil český parlament, Senát a pan prezident,« tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

»Sněmovna přijala návrh paní ministryně, který řešil ochranu cestovních kanceláří před krachem, které by mohly způsobit hromadné žádosti na vrácení peněz zaplacených zájezdů. Samozřejmě by vše mělo být s mírou, jsou lidé, kteří z různých, ať už zdravotních či jiných důvodů, nemohou využít možnost, kterou CK nabízí – že pojedou na dovolenou o pár měsíců později, dostanou poukaz na jiný rok atd. Tyto případy by se měly řešit individuálně,« míní člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Je potřebný individuální přístup

Postěžoval si zároveň, že se bohužel setkává i s »nereakcí« některých cestovek, které na tyto případy nereflektují, a lidé pak kritizují, že jsou rukojmí takového postupu záchrany cestovních kanceláří. »S tím KSČM zásadně nesouhlasí. Chceme přimět ministerstvo, aby se zabývalo také tím, že tyto oprávněné požadavky klientů cestovních kanceláří by se měly probírat individuálně. Měla by se hledat shoda, jak CK udržet při životě, a zároveň myslet na zájem občanů, kteří nemohou využít tyto poukazy,« zdůraznil komunistický poslanec. A dodal, že drtivá většina lidí, kteří si už zájezdy předplatili, je s jednáním CK vcelku spokojená.

Dostálová řekla, že lex voucher by se měl řešit s Evropskou komisí zřejmě individuálně po jednotlivých zemích. Uvedla, že cestovní kanceláře už vydaly peníze jako zálohy do zahraničí, a nemají je tedy z čeho dovolenkářům vracet. Česká republika se podle jejích slov snaží rozložit důsledky krize a nezlikvidovat jednu stranu. Pokud by lex voucher byl skutečně smeten ze stolu, ČR by podle všeho postupovala podle dohody se zeměmi, které přijaly obdobná opatření.

Ministryně zopakovala, že v případě poukazů budou mít lidé nárok na totožnou dovolenou. Cestovky by měly klientům nabídnout stejně kvalitní hotel s podobnými podmínkami a v podobné lokalitě. Pokud by se tak nestalo do určité doby, zákazníci budou mít nárok na vrácení peněz.

Luzar poukázal na to, že problém nastává, pokud lidé mají sjednanou dovolenou mimo CK, třeba přímo s poskytovatelem služby – s konkrétním ubytovacím zařízením apod. »Tam se to dostává do jiných režimů – v ČR je to režim COVID a další. Podnikatelé mají jinou ochranu, a peníze by měli lidem vrátit. Ale v zahraničí se řídí podle vlastních národních zákonů. Věřím, že se však najde nějaká rozumná dohoda. Bohužel to není jednoduché,« posteskl si poslanec KSČM.

Za hranice všedních dnů opatrně

Nejen to však bylo tématem videokonference evropských ministrů odpovědných za cestovní ruch. Evropská komise i ministři se shodli na tom, že by se měly hranice otevírat postupně. Povinnosti se teprve budou řešit. Třeba náš nejbližší soused Slovensko prodlouží o dalších 30 dnů, tj. do 26. června, kontroly na hranicích s ČR, Maďarskem, Polskem a Rakouskem. Podle dřívějšího vyjádření šéfa diplomacie Ivana Korčoka však chce do poloviny června rozhodnout o tom, zda otevře hranice s ČR a Rakouskem. Prodloužení mimořádných opatření na hranicích znamená, že na Slovensko bude možné nadále vstoupit jen přes vybrané přechody. Například s ČR jich bude stejně jako dosud otevřeno deset, tedy více než polovina z celkového počtu silničních přechodů na společné hranici.

Pokud jde o testování turistů, Dostálová uvedla, že při cestách do rizikových zemí, jako jsou Francie či Španělsko, bude ČR zřejmě i nadále požadovat testování při návratu, s jinými zeměmi se jedná o výjimkách. Sama ministryně se na dovolenou letos nechystá, protože se má stát babičkou. Když už někam pojede, tak na jih Čech.

Protože koronavirová krize výrazně dopadla i na cestovní ruch v ČR, Dostálová podporuje tzv. akční plán pro cestovní ruch, v jehož rámci by mohlo dojít například ke snížení DPH na ubytovací služby.

