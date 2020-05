Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sokolovsko volá o pomoc

Starostové ze Sokolovska se obrátili na premiéra a vládu s prosbou o pomoc v situaci, která může podle nich přerůst v ekonomický a sociální kolaps regionu. Hrozí zánik až tisíce pracovních míst a další problémy s tím spojené.

V nadcházejících měsících má přijít o práci kolem tisíce lidí kvůli útlumu těžby a zpracování uhlí v sokolovském hnědouhelném revíru. Současně s tím musí celý kraj čelit hrozbě zániku dalších pracovních míst kvůli dopadům koronavirové pandemie na lázeňství a turistický ruch, stojí v dopise podepsaném třemi desítkami starostů.

Starostové v dopise uvádějí, že městům a obcím docházejí síly i prostředky a bez pomoci státu se nedokážou s kumulací problémů vypořádat. Podle nich tento vývoj povede kromě prohlubování současných problémů i k vzestupu dalších sociálně patologických jevů, jako je růst obecné kriminality nebo příklon k politickému extremismu.

Poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá iniciativě starostů ze Sokolovska rozumí a souhlasí s nimi, že stát nemůže jen přihlížet. »Hrozba nezaměstnanosti se plíživě šíří po celé České republice. Sokolovsko patří k nejohroženějším oblastem. Pracovní místa omezuje těžební uhelná společnost. V okolí působící lázně mají velké problémy, nejsou zahraniční pacienti a není ani předpoklad brzkého návratu. Region žije cestovním ruchem a ten stagnuje. V této oblasti tak bez příjmu mohou zůstat celé rodiny. Lidé právem žádají vládu o pomoc,« řekla našemu listu Vostrá. »Lidé, kteří poctivě pracovali a o práci přišli ne vlastní vinou, si pomoc rozhodně zaslouží,« dodala.

Vostrá přitom očekává aktivitu především od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Prozatím bohužel žádnou nevidí. »Všichni jsme zvědaví, jaké řešení ministryně Maláčová navrhne. Její mlčení je pro lidi značně ohrožující,« uvedla Vostrá.

Podle Vostré vlády dlouhodobě nechávají problémy v pohraničí tak trochu na sousedech. Spoléhají na to, že velká část lidí si najde práci v Německu a přiveze do ČR i solidní výdělky. Taková politika je však podle Vostré krátkozraká. »Ne každý může dojíždět za prací do zahraničí. Řešení musí být hlubší a je evidentní, že region si sám pomoci nedovede. KSČM na to upozorňuje již dlouho. Řešení bude složité i finančně náročné,« podotkla Vostrá.

Starostové v dopise navrhují, aby za pomoci státu bylo dočasně o tři roky odloženo uzavření plynárenské části Sokolovské uhelné ve Vřesové, která má ukončit činnost v červenci 2020 kvůli vysoké ztrátovosti, již způsobují emisní povolenky. Sokolovská uhelná nabídla státu, že by mohla prodloužit životnost plynárenské části v elektrárně Vřesová, a tím i odložit propouštění až 1000 zaměstnanců, pokud by stát tuto technologii od plateb za povolenky dočasně osvobodil. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale takovou možnost odmítl.

