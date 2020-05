Ilustrační FOTO - Pixabay

Testy zahraničních dělníků

Hygienici se kvůli nákaze novým koronavirem chystají zaměřit na testování v ubytovnách, kde žijí zahraniční pracovníci. Preventivní testy zahájí zejména ve větších zařízeních.

Průběžné testování by měly v těchto místech zvážit i firmy. Podniky by měly přijmout při návratu pracovníků k běžnému provozu také ochranná opatření a připravit by se měly i na případnou další vlnu nákazy, řekl epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

»Když se podíváme na současná rizika a zmapujeme ohniska, jedno z frekventovaných je riziko ubytoven, kde se mixuje řada zahraničních dělníků,« uvedl Prymula. Podle něj se pak z ubytoven může případně nákaza přenést do různých provozů ve firmách. Zmínil případ infekce v jedné z provozoven rychlého občerstvení, která souvisela právě s ubytovnou.

Testování hygieniků v ubytovnách se podle Prymuly připravuje. »Už je to v praktické realizaci. Jsou intenzivní jednání třeba s cizineckou policií, abychom vůbec věděli, jaké osoby tam jsou,« uvedl. Podotkl, že pracovníci z ciziny nežijí ale jen v ubytovnách. »Řada dělníků bydlí různým způsobem, ne úplně zcela oficiálně, tam to riziko (nákazy) je ještě větší,« řekl Prymula. Podotkl, že je obtížné od cizinců získat nejen informace, kde bydlí, ale také kde pracují. Řada z nich má práci načerno.

Firmy, které mají v ubytovnách zaměstnance, by je měly testovat i samy. »Není to otázka pravidelného testování, ale pokud se tam dělníci sjeli nově, tak asi nebude od věci, se na ně podívat,« řekl Prymula. Na škodu podle Prymuly není ani to, aby firmy preventivně testovaly pracovníky, kteří nejsou pendlery. Doporučoval by metodu PCR, tedy výtěrem z nosohltanu.

Zaměstnavatelé by se měli podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje víc zajímat o to, kde jsou jejich zaměstnanci ubytováni. Vyzval firmy, aby situaci na ubytovnách svých dělníků sledovaly.

