ODS má schopnost názorně vysvětlovat

Podle pořekadla, kdo to neumí dělat, ten to učí, demonstruje ODS na špici jejího uskupení, jak propastný rozdíl je mezi učitelem politologie a politikem. Především pak to - jak smutně to dopadá, když se nepovedený učitel politologie chopí příležitosti dělat tu pravou politiku.

ODS taky názorně vysvětluje pravdivost přísloví, že prase zůstane prasetem, i kdyby mělo zlaté sedlo. V její mediální prezentaci totiž zabírá čelné místo čuník, který se prochrochtal až do komunální politiky. Čuníkovi už nestačí, že nestydatě ryje ve svých čuníko-ryjích, ale strká svůj rypák do každé mezery a nezná při tom míru. Co jiného od něj čekat.

Snaží se za svůj žold zprasit všechny a všechno, jen když za své prasečiny dostane do korýtka.

Asi se bude mít čuník za své snaživě odvedené prasárny opravdu dobře, jeho chlebodárci dělají vše pro to, aby už nemusel v životě pracovat.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov