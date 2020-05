Obr na hliněných nohách?

Podle pravicové mantry je prý stát nejhorší hospodář. Omezuje kreativitu podnikatelů, omezuje jejich potenciál nadbytečnými administrativními úkony. Namátkou vzpomeňme zmiňovanou EET či daňová hlášení. Často slýcháme, že soukromý sektor je hnacím motorem celého hospodářství a na něm pak parazituje stát svými byrokratickými »výmysly«. Tendenčně zaměřená média a řada politiků stále omílají, že co stát činí – špatně činí. Vzpomínáte třeba na majitele restaurací, hospod či hotelů, stěžující si denně v televizi, jak jim EET komplikuje život? A mohli bychom uvádět i další a další případy.

Abrakadabra, jako mávnutím kouzelného proutku se náhle objevilo zlo. Zlo jménem COVID-19. Neúprosný a nevypočitatelný nepřítel. Nikdo ani teď netuší, co ještě přinese. A s ním se objevila i včas přijatá antivirová opatření. Přísná, avšak nezbytná. Proto účinná. Společnost je rázem paralyzována. Hromadně se uzavírají provozovny, hotely. Končí veškerá aktivita v oblasti služeb, průmyslu či obchodu. A tím končí i příjmy. Živnostníkům, firmám, obchodu, turistickému ruchu, dopravě…

A co na to vševědoucí redaktoři ČT a jejich oblíbení pravicoví rétoři? Ti se po anglicku vypařují. Inu, čekají, jak se vše vyvine. Po měsíci se postupně vynořují a opět oblažují lidi svými moudry. Co by - kdyby, my to už dávno říkali (kdy ptám se?), vše je vládou činěno špatně. Po moci dychtící strana »spícího knížete« chce i odvolávat ministra zdravotnictví. Jsou to titíž lidé, co už v mnoha vládách dokázali, že nic nedokážou. Po bitvě je každý frajtr generálem, že, pane Fialo, Bartoši, Kupko, Rakušane. Soudný člověk si však udělá názor sám. Nízké počty nemocných a mrtvých v ČR mluví sami za sebe. Objektivně však musím konstatovat, že ne vždy se vše povedlo, ale zkušenosti s pandemií však byly nulové. Celosvětově.

Škoda že nemám k dispozici televizní archiv. Rád bych si v něm vyhledal ty podnikatele, co si neustále na něco stěžovali. Ty manažery, podnikatele, byznysmeny, ředitele divadel či ředitele čehokoliv, hudebníky, dopravce. Ty, co dnes s nataženou rukou klepou na dveře státu, kterým opovrhovali. A nyní na něm požadují peníze. Od toho státu, který podle nich katastrofálně hospodaří. A dostávají je. Podpora pro živnostníky u nás přichází na jejich účty do čtyř dnů. Jinde to jsou týdny. Je snad celý soukromý sektor jen obrem na hliněných nohách, jen společenstvím neefektivně hospodařících subjektů, zatížených dluhy či leasingy? Rozhodně si to nemyslím. Objevil se ale koronavirus a rázem se ukázalo, že není zlato vše, co se třpytí. Páni podnikatelé, prosím – tváří v tvář realitě – vneste do svých duší trošku pokory. Bez pomoci státu byste už byli v koncích.

Občané, až vše pomine, nezapomeňte na to, jak se kdo choval, co sliboval. A dejte jim pak ve volbách palec dolů.

Vladislav KOPAL, předseda OV KSČM Praha 8