»Brněnské Palermo?«

Je zajímavé sledovat, co se děje v Brně kolem hnutí ANO 2011, které vzniklo takzvaně za účelem odhalování korupce a trestné činnosti v řízení státu. Samosprávy obcí do toho jistě patří také. A kde se vzala, tu se vzala kauza »Stoka«, která ukázala, jak to bylo s tou transparentností.

Hlavním hráčem byl radní a zastupitel za ANO (JŠ) a média nám téměř každý den servírují novinky a vazby na všechny hráče. Je s podivem, že i bývalý primátor Brna a jeho náměstek jsou spojováni s JŠ a oblast se rozšiřuje. V kauze se zmiňuje manipulace s veřejnými zakázkami a škodou až 330 milionů korun! Jak se z článků dozvídáme, jsou tam vazby i na podnikatele, kteří jsou vyšetřováni na svobodě! V brzké době má proběhnout soud s obviněnými a jsem zvědav, kam až ta »chobotnice z brněnského Palerma« prorostla.

Zdá se, že hnutí, které proklamovalo transparentnost, bude mít občanům co vysvětlovat, zvláště před podzimními volbami. Však mají i problémy s rušením organizací a sestavováním kandidátky. Zatím byl lídrem zvolen bývalý primátor Brna Petr Vokřál, jehož největším oceněním je zřejmě to, že byl vyznamenán nejvyšším německým vyznamenáním za omluvu odsunutým Němcům z Brna!

Martin ŘÍHA, předseda MěV KSČM Brno