NeSchopný socialismus

No jo, prostě ten socík byl strašnej, šedivej a depresivní hnus. Lidi nic nesměli nebo naopak furt něco museli, třeba volit, nebo se nechat očkovat, no fuj.

Toliko k typickému dnes mainstreamovému názoru, vyučovanému bohužel i na školách. Ono už se opravdu málokdy mluví o soběstačnosti či o tom, kolik se toho vlastně vybudovalo – třeba co se kapacit ve zdravotnictví týče. A to je právě přitom dnes celkem zásadní, vzhledem k pandemii. Říkáte si, že vláda to celkem zvládla, také bych se přidal, že v rámci možností podle mne ano, jenže ono především bylo také na čem stavět…

Zaprvé, a koluje tento fakt naštěstí už i na sociálních sítích, bylo za »socíku« postaveno neuvěřitelné množství nemocnic a i přes veškeré snahy pravicových politiků se je doposud nepodařilo zlikvidovat či zprivatizovat. Dočetl jsem se dokonce, že máme dodnes třikrát větší lůžkovou kapacitu než například Velká Británie. Už jen to je velmi dobrý základ, aby bylo o naše nemocné postaráno, tedy spolu s péčí našich kvalitně vzdělaných lékařů a odbornou péčí zdravotnického personálu – ne, všichni naštěstí neutekli za většími zisky do ciziny.

Ale jaký to fakt se hlavně očividně projevuje? Je to již zmíněné očkování. Ať už se to jeho odmítačům, tedy za mne osobně nebezpečným hazardérům, líbí nebo ne, díky očkování se podařilo vymýtit opravdu mnoho chorob, které se ale nyní, zatím naštěstí v menší míře, vracejí. Každopádně ale tady je vidět rozdíl mezi tehdejším západním a východním blokem. Proč je v zemích na východ od železné opony tolikrát menší úmrtnost? Nejen kvalitnější zdravotnictví, ale hodně rozhoduje konkrétní očkování, a to na tuberkulózu.

Pokud někdo pochybuje, stačí se podívat na rozdílnost statistiky mezi bývalým východním a západním Německem. Ano, východ je na tom jasně lépe a ano, ve východním Německu bylo na rozdíl od toho západního povinné. Pokud to někomu nestačí, existuje další příklad – Španělsko vs. Portugalko. Portugalsko zvládá epidemii mnohem lépe a mnohem méně lidí umírá, proč? Jako jedna z mála západních zemí mělo totiž povinné očkování na TBC a neustupovalo namyšleným paranoidním liberálům. Stačí? Možná ti soudruzi u nás přeci jen neudělali chybu a asi i věděli, co dělají…

Tomáš CINKA