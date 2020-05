Zámek Bruntál. FOTO - Wikimedia commons

Moravskoslezské památky se otevírají

Moravskoslezské hrady a zámky se postupně otevírají veřejnosti. Některé už provoz zahájily, další památky se budou postupně otevírat v následujících týdnech.

Návštěvníci ale kvůli epidemii koronaviru budou muset dodržovat zvýšená hygienická opatření. Pozdní zahájení sezony chce kraj památkám kompenzovat prostřednictvím chystaného dotačního programu. V září a říjnu by chtěl vybrané památky otevřít zdarma a vstupné by jim finančně kompenzoval na základě návštěvnosti, řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

»Návštěvníci se nemusejí bát navštívit naše památky, přijali jsme mimořádná opatření, která jsou prevencí proti přenesení koronavirové nákazy na návštěvníky,« uvedl Curylo. Při vstupu do památek si lidé musejí desinfikovat ruce, během prohlídek musí mít roušky a omezil se také počet lidí ve skupinách podle provozních možností jednotlivých zařízení. Návštěvníci by při nákupu vstupného měli používat online rezervační systém. Pokud to není možné, měli by upřednostnit platbu kartou nebo prostřednictvím mobilu, co nejméně by měli vstupné hradit v hotovosti. Mezi další opatření patří také zrušení provozu dotykových obrazovek pro návštěvníky a rovněž nebude možné používat interaktivní pomůcky ani audioprůvodce. Úzká místa se budou procházet bez výkladu, ten bude možný jen v dostatečně velkých prostorech.

V Moravskoslezském kraji už jsou otevřeny třeba hrad Hukvaldy, zámek Frýdek-Místek, Žerotínský zámek v Novém Jičíně a Archeopark v Chotěbuzi. Další budou přibývat. Chystá se třeba otevření Kotulovy dřevěnky v Havířově, Zámku Bruntál či Kosárny v Karlovicích. Na hradě Sovinci se obnoví provoz 9. června, 19. června bude slavnostně otevřeno nově zrekonstruované Muzeum Těšínska v Českém Těšíně.

Na hradě Hukvaldy už turistická sezona začala. Podle kastelánky hradu Barbory Kožušníkové návštěvníci opatření dodržují s ochotou. »Lidé jsou na roušky i nutnost dezinfekce zvyklí, nemají ani problém s dodržováním rozestupů. Při komentovaných prohlídkách jsme snížili počet lidí ve skupinkách. I když přišlo o víkendu 1200 návštěvníků, což je srovnatelné s návštěvností z minulého roku, nevznikaly žádné problémy, ani zmatky,« uvedla Kožušníková. Hrad kvůli hygienickým opatřením navýšil počet komentovaných prohlídek na tři za hodinu.

Stejně jako hrady a zámky nebo muzea se v kraji otevírají také kostely, kaple a poutní místa. I letos se lidé mohou těšit na Otevřené chrámy, které za podpory Moravskoslezského kraje už počtvrté pořádá Biskupství ostravsko-opavské. Projekt začne v červnu a potrvá až do začátku listopadu.

(ng)