Prý díky NATO?

Součástí života novinářského je bohatá korespondence s lidmi – čtenáři, přáteli, osobnostmi, které poskytují rozhovory apod. Někteří z mých přátel, se kterými udržuji čilý mailový kontakt, se podivili, v čem spatřuje premiér Andrej Babiš záruku míru, o kterou by každému vládnutí mělo jít především.

Na státní svátek 8. května nejvyšší čeští ústavní činitelé pokládali věnce u Národního památníku na vrchu Vítkově v Praze, tedy i on. Na novinářskou otázku, vážíme-li si toho, že žijeme 75 let v míru, odpověděl: »Ano. Jsme součástí NATO a součástí evropských struktur. Situace ve světě není úplně jednoduchá. Je potřeba být solidární. Díky členství v těchto organizacích máme naši bezpečnost.« Na další otázku, zdali se svět ponaučil z druhé světové války, odpověděl, že odpovědnost musí mít především mocnosti a »je prostor pro spolupráci, která v této době není dobrá«.

Škoda, že se také nahlas nezamyslel nad tím, jak náš stát může přispět k vytvoření této spolupráce. Náš příspěvek by přece měl spočívat v tom, že nebudeme ze spolupráce vylučovat nikoho a budeme rozvíjet vztahy se všemi tak, aniž by se zašmodrchaly vztahy s jinými. Diplomacie by tohle měla umět. Jenže právě současná doba odkrývá, že i naše země dokáže značně přilévat oleje do ohně svárů mezi státy – například necitlivým přístupem k soše sovětského vojevůdce, jenž měl vliv na úspěšný průběh druhé světové války a vítězství Spojenců v ní. Cit pro pochopení toho, jak je tato osobnost i socha ji zobrazující významná, postrádají všichni aktéři nechutné kampaně. Ti v Praze 6 se ukázali jako vyložení provokatéři a to, co provedli, udělali s jasným úmyslem, a schválně. Ovšem na státní úrovni – myslím exekutivní - nevyjádřil pochopení pro symboliku sochy nikdo! Ani premiér Babiš, ani ministr obrany. Opakování, že stát nemůže zasahovat do počínání samospráv, je trapná výmluva a ukázka velmi zvláštního chápání práva. Nejvyšší právní sílu totiž mají ratifikované mezinárodní smlouvy a až někde na konci jsou usnesení zastupitelstev, která nesmějí být s nimi v rozporu. Podle smlouvy mezi ČR a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci bylo odstranění sochy sovětského vojevůdce nepřátelským činem. Takže i ČR má svůj podíl na vzniku neklidu v Evropě.

Musím také okomentovat premiérovu tezi, že právě díky členství v NATO žijeme v míru a bezpečí. Když bylo Československo členem Varšavské smlouvy, jež vznikla až šest let po založení NATO, tak jsme také žili v míru. Takže je to asi tak, že řeči se vedou a voda teče. Členství v NATO není zárukou míru, protože objektivně shledáváno, tato aliance vede války a chová se agresivně. Důkazem agresivity je její rozšiřování až k hranici jaderné velmoci. Tím provokuje a já se provokatérů se zbraněmi bojím.

Tím, že Česká republika je součástí NATO, a dokonce bez referenda, přispívá také k neklidu v Evropě a světě. A to mě na mé vlasti mrzí.

Monika HOŘENÍ