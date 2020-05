Ilustrační FOTO - Pixabay

Vlna pobouření v Polsku

Více než tři miliony zhlédnutí měl už v neděli na sociální síti YouTube dokumentární film bratrů Sekielských, který se věnuje zneužívání dětí v katolické církvi v Polsku. Snímek vyvolal v zemi vlnu pobouření, informovala agentura APA. Polský primas Wojciech Polak v reakci na kritiku oznámil, že požádá Vatikán, aby obvinění vznesená v dokumentu vyšetřil.

Film bratří Tomasze a Marka Sekielských s názvem Zabawa w chowanego (Hra na schovávanou) se objevil na serveru YouTube teprve minulou sobotu. Po několika hodinách měl už milion zhlédnutí a do dalšího dne více než tři miliony. Snímek se věnuje osudu dvou obětí sexuálního zneužívání ze strany kněží i reakci polské katolické církve, která byla podle autorů naprosto nedostatečná. Sekielští ve filmu pranýřují mimo jiné praxi, že kněží, když se jejich činy dostaly na světlo, byli jen překládáni do jiných farností, aniž museli čelit trestnímu stíhání.

Hnězdenský arcibiskup Wojciech Polak, který je i polským primasem, mezitím oznámil, že požádá Vatikán, aby vyšetřil obvinění vznesená v dokumentu. Ve filmu zaznívají vážná obvinění mimo jiné na adresu biskupa ze středopolské Kalisze. Edward Janiak údajně nepodnikl nic proti knězi, o němž věděl, že sexuálně zneužívá děti. Primas Polak také zdůraznil, že příběh zachycený v dokumentu neodpovídá »pravdě o většině kněží«. »Nesmíme dopustit, aby skandální případy zničily to dobré, co v církvi je,« uvedl.

Polskem už loni otřásl první dokument bratrů Sekielských o zneužívání v místní katolické církvi. Film s názvem Tylko nie mów nikomu (Jen to nikomu neříkej) má od loňského května na síti YouTube už 23,5 milionu zhlédnutí. Na příští rok Tomasz a Marek Sekielští plánují film o papeži Janu Pavlu II. (Karol Wojtyla), od jehož narození v polských Wadowicích uplynulo v pondělí 100 let. Podle statistiky, již polská biskupská konference zveřejnila loni v březnu, bylo od začátku 90. let do poloviny roku 2018 nahlášeno 382 případů sexuálního zneužívání dětí duchovními. Podle kritiků je ale toto číslo velmi podhodnocené. Ke katolické církvi se stále hlásí drtivá většina Poláků, podle osm let starého průzkumu agentury CBOS se za katolíky považovalo 93 % obyvatel této největší středoevropské země.

(čtk)