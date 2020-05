Ilustrační FOTO - Pixabay

Nový bodový systém přísněji postihne přestupky

Za dopravní přestupky budou místo současné sedmibodové škály policie a úřady nově ukládat dva, čtyři a šest bodů. Nový systém, který začne platit od roku 2022, by měl přísněji postihovat závažné přestupky, za něž bude hrozit až tříletý zákaz řízení. U bagatelních prohřešků se naopak sankce sníží.

Počítá s tím návrh novely silničního zákona, kterou nyní dokončilo ministerstvo dopravy a brzy ji projedná vláda, informoval resort dopravy. Beze změny zůstává odebrání řidičského průkazu po dosažení 12 bodů.

»Jdeme po vzoru západních zemí, kde v současnosti kladou větší důraz na nejčastější prohřešky, jako je nevěnování se řízení kvůli telefonování, vysoké překročení rychlosti, alkohol za volantem. Přísněji se tak postihuje záměrné porušování předpisů, kdy cílem je vyloučit takzvané piráty silnic z provozu. Bodový systém má působit preventivně a být pro řidiče srozumitelný,« uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Bodový systém tak bude mít tři bodové sazby, konkrétně za dva, čtyři a šest bodů, které budou udělovány podle závažnosti přestupků. Původně ministerstvo navrhovalo pouze dvě sazby, po připomínkách ostatních resortů, úřadů a veřejnosti však nakonec ponechalo v systému i dvoubodovou hranici například u překročení rychlosti o více než deset kilometrů za hodinu a méně než 20 km/h v obci a méně než 30 km/h mimo obec.

U bagatelních prohřešků, jako je například špatné parkování, porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h se nově má snížit maximální pokuta o 500 korun na 1500 Kč. Policie navíc může tyto přestupky řešit i domluvou. Naopak u nejzávažnějších přestupků může řidič přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Dosud byla nejdelší doba zákazu řízení dva roky. Zároveň se u přestupků, jako je například nepovolené vjetí na železniční přejezd, zvýší i pokuty z 5000 na 25.000 Kč.

Problém je i v autoškolách

O tom, že se bude měnit bodový systém, se podle místopředsedkyně sněmovního hospodářského výboru Květy Matušovské (KSČM) mluví už minimálně pět let. V jakém stavu však dorazí návrh do Sněmovny, se teprve uvidí. »Vůbec se nebráním přísnějšímu posuzování některých přestupků. Spíš si myslím, že nebude shoda na odebírání řidičského oprávnění na tři roky, nyní jsou to dva. Jsem ráda, že Sněmovnou prošla v roce 2018 novela zákona o odpovědnosti za přestupky, byla jsem spolu se stranickým kolegou Zdeňkem Ondráčkem její spolupředkladatelkou. Umožnila u některých případů jako je třeba nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů atd., aby Policie ČR mohla řešit přestupek dohodou,« řekla našemum listu.

Květa Matušovská.

Novinkou bude mimo jiné řidičský průkaz na zkoušku, řidičům do dvou let od získání oprávnění bude hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů. Zavedena bude také povinnost řidiče nosit reflexní vestu při vystoupení z auta do vozovky při nouzovém stání i v obci, nově bude výslovně zakázáno také parkovat na chodníku. Jedním z návrhů, který by měl zejména v Praze zrychlit vyřizování přestupků je také přesunutí agendy z magistrátu na jednotlivé městské části.

Matušovská osobně vidí v řidičáku na zkoušku, kdy bude počet bodů omezený na polovinu, problém. Tuto problematiku dlouhodobě řeší poslanci v podvýboru pro dopravu. »A zjišťujeme, že není problém jen v nových řidičích, ale i na straně autoškol. Právě proto jsme s kolegy předložili malou novelu o řízení motorových vozidel, která má aspoň něco málo vyřešit a vláda ji má posuzovat v nejbližších dnech. Jde nám o to, aby noví řidiči řídili a rozvíjeli své řidičské umění. Bojím se však, že toto řešení nám nepomůže. Vemte si, že si řidič zapomene řidičské oprávnění, překročí rychlost o 10 km/h a nedodrží nově bodovanou bezpečnou vzdálenost - a je bez řidičáku,« prohlásila poslankyně. Obává se, že řidičák na zkoušku může začínající řidiče, kterým se v době odebrání řidičáků přestane odpočítávat dvouleté období, demotivovat.

Bodový systém začal v ČR platit 1. července 2006. Maximum - 12 trestných bodů - nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování 70 tisíc řidičů, zhruba procento všech registrovaných šoférů. Vloni přišlo o řidičské oprávnění kvůli dosažení maximálního počtu bodů téměř 40 tisíc řidičů. Alespoň jeden trestný bod pak mělo skoro půl milionu šoférů, což je asi sedm procent z celkového počtu registrovaných řidičů.

(ku)