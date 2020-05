FOTO - Wikimedia commons

Hanička nabídne nový prohlídkový okruh

Prvorepubliková pohraniční pevnost Hanička u Rokytnice v Orlických horách zahájí sezonu v úterý 26. května.

Návštěvníci se opět podívají i do podzemních prostor, o týden později se nabídka rozšíří o zcela nový prohlídkový okruh, řekl vedoucí muzea Hanička Pavel Minář. Kapacita prohlídek bude kvůli dodržování přísnějších hygienických pravidel výrazně snížena. Další vlna rozvolňování opatření kvůli koronaviru se 25. května týká také památek, od pondělí mohou otevřít včetně interiérů. Správci pevnosti přizpůsobí návštěvnický řád specifickým podmínkám, jako jsou například stísněné podzemní prostory.

»Velmi výrazně tedy musíme zredukovat prohlídky, co se týče počtu osob, z 50 možných bude chodit 15 lidí. Ve vnitřních prostorách tvrze, a to včetně provozní budovy, bude také povinnost zakrytí dýchacích cest nebo dezinfekce rukou. Je to nezbytně nutné, protože podzemní prostory jsou jedny z nejrizikovějších, stoprocentní vlhkost a pět stupňů nad nulou je přesně to, co má virus rád,« řekl Minář.

Pokud muzeum sežene dostatek brigádníků, zvýší počet prohlídek. Dvakrát týdně budou technické služby města Rokytnice v Orlických horách, kterému pevnost patří, dezinfikovat venkovní prostory, včetně laviček. Pracovníci muzea budou jednou týdně uvnitř objektů dezinfikovat zábradlí.

Pevnost Hanička se letos návštěvníkům představí v podobě blízké té z roku 1938. Od června přibude ke standardnímu, asi kilometr dlouhému prohlídkovému okruhu, nový, který návštěvníky zavede do zrekonstruovaného dělostřeleckého srubu pevnosti Na Mýtině.

Pevnost Hanička, která vznikla ve 30. letech 20. století, patří mezi takzvané tvrze, tedy soustavy vzájemně propojených objektů a na ně navazujících samostatných srubů těžkého opevnění. Haničku tvoří šest v podzemí propojených objektů. Jde o součást linie těžkého opevnění předválečného Československa. V letech 1972 až 1975 byla Hanička krátce otevřená pro turisty. Poté se lidem znovu otevřela až v roce 1995. Město Rokytnice v Orlických horách památku postupně opravuje.

