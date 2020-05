Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé by se už neměli bát chodit k lékaři

Na konci května odhaduje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 9430 potvrzených případů COVID-19, denně by mohlo přibývat asi 70. Hrozí spíš lokální ohniska a růst v Praze. Informace zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví.

»Česká republika zvládla situaci velmi dobře, zvládla ji nadprůměrně oproti dalším zemím,« řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ani vlna rozvolňování neměla podle něj na průběh epidemie negativní dopady. »Jsme 14 dní po masivním uvolnění opatření 11. května. Situace epidemiologická nezaznamenává žádné negativní trendy, uvolnění se na křivce negativně neprojevila,« uvedl ministr. Narůstá podle něj podíl vyléčených, který je přes 66 procent, klesá počet hospitalizovaných na současných 150 a klesá i podíl úmrtí. Těch je asi 3,5 procenta.

»Je dobře, že se nepotvrdily hrůzostrašné scénáře, že rozvolňování opatření způsobí masivní nárůst nakažených,« reagovala na zveřejněné informace stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Zároveň zdůraznila, že současná příznivá situace rozhodně neznamená, že lidé by měli přestat být ostražití. »Je potřeba, abychom i nadále dodržovali všechna doporučovaná opatření,« řekla Marková našemu listu.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Problémem jsou lokální ohniska

Problematická jsou podle ministra lokální ohniska. Na Chebsku a Domažlicku se podle něj situace uklidnila. V současné době je ohnisko na Karvinsku v dole Darkov, kde je asi 130 nakažených horníků a jejich kontaktů. »Intenzivně se na tom pracuje, je to lokalizováno. I řešení je lokální, nikoliv plošné,« dodal ministr. Za problematické místo označil také Prahu, kde je několik menších ohnisek a nemoc se přenáší v komunitě. »Je to signál pro občany Prahy, aby dodržovali nastavená hygienická pravidla,« uvedl Vojtěch.

Vzhledem k tomu, že hrozí spíš lokální ohniska, přestávají být podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška plošné modely vypovídající. V současné době je více než 100 nakažených na 100 000 obyvatel jen ve 13 okresech ze 76. Stejně jako plošné predikce není podle Duška přesné ani jedno reprodukční číslo pro celou ČR. Udává průměrný počet lidí, které dál nakazí jeden pozitivně testovaný na COVID-19. Bez Prahy a Karvinska by to pro ČR bylo podle Duška asi 0,8 a samostatně v Praze 1,13. Průměr pro celou zemi tak je asi 1,08. »Ohniska táhnou situaci v celé republice nahoru,« dodal.

Nezanedbávat zdravotní péči

Vojtěch zároveň apeloval na pacienty, aby se nebáli a začali chodit ke svým lékařům a také do nemocnic na vyšetření. Neměli by také odkládat prevenci. »Není čeho se bát, situace je klidná a pacienti by neměli odkládat péči,« uvedl Vojtěch.

K této výzvě se připojila také stínová ministryně KSČM. »Pravdou je, že lidé nechodili k lékaři na plánované zákroky, buď se báli, anebo jim to nebylo umožněno. V každém případě by se už měli přestat bát, protože jim hrozí zanedbání problému, což může mít potom mnohem horší následky,« řekla Marková.

Ministr zdůraznil, že se resort pokusí výrazně zvýšit proočkovanost populace proti chřipce, aby nedošlo k souběhu chřipkové epidemie s možnou druhou vlnou epidemie koronaviru. »Na podzim pravděpodobně dojde k epidemii chřipky, to vnímáme jako velké riziko,« řekl. Odborníci varují, že komplikované případy chřipky budou v nemocnicích potřebovat stejná lůžka intenzivní péče s plicními ventilátory jako pacienti s vážným průběhem COVID-19.

Ke zvýšení proočkovanosti je ale podle Markové potřeba silná osvětová kampaň jak ze strany ministerstva, tak zdravotních pojišťoven. »Možná by nebylo od věci, kdyby se nechali v první řadě očkovat sami zdravotníci, aby šli příkladem a ukázali všem, že to je potřebné,« uvedla.

Dušek dále informoval, že seniorů nad 65 let je mezi nakaženými pětina, 11 procent je starších 75 let. Za květen podle něj přibylo celkem 940 nových pacientů, lidé nad 65 let tvořili 14 procent. Hospitalizováno bylo v květnu 124 lidí, vážných případů bylo 30.

Otevřou se restaurace i další provozovny

V pondělí 25. května dojde k dalšímu rozvolňování opatření.

- V omezené formě se otevře první stupeň základních škol. Podmínkou bude nejvýše 15 žáků ve skupině, bez možnosti měnit jejich složení.

- Budou se moci konat zotavovací akce určené pro děti do 15 let.

- Lidé nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti.

- Otevřou se vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Otevřít budou moci také hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

- Fungovat budou moci dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) a živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

- Všechny pobočky České pošty se vrátí k běžné provozní době. Ruší se i časové rozmezí pro lidi starší 65 let a držitele průkazu ZTP.

- Zpřístupněny mohou být vnitřní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrad, také vnitřní prostory hradů a zámků.

- Otevřít se mohou krytá i nekrytá přírodní a umělá koupaliště, sauny a wellness centra.

- Povolen bude organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.

- Mohou se konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob.

- Otevřou se denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny.

- Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

