Pozdvižení: focení s malou dcerkou

Vyměnila stojky za kočárek! A stíhá u toho i pomáhat potřebným. Berenika Kohoutová vyrazila i se svou čtyřměsíční dcerou Lolou do holešovického ateliéru na focení charitativního kalendáře, který letos již počtvrté připravuje spolek ALSA. Bereniku s dcerkou přivítala známá česká fotografka Alžběta Jungrová se svým týmem a Berenika si poprvé po koronavirové pauze stoupla před fotoaparát a jen zářila.

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová na focení způsobila malé pozdvižení. Dorazila na něj totiž s dcerou Lolou, která se jí narodila 14. února, tedy letos na sv. Valentýna. Přestože Lole je jen něco přes čtrnáct týdnů, Berenika se jí nebála vzít s sebou do města. »Časová organizace je o něco těžší, ale nesmím nad tím vůbec přemýšlet, protože to bych nemohla nikam. Zkrátka vše naházím do auta, Lolu zapnu do sedačky a doufám, že se v cílové destinaci probudí v dobrém rozmaru,« smála se novopečená maminka.

Pro půvabnou umělkyni nucené zpomalení každodenního shonu přišlo v pravou chvíli. »Skoro se stydím přiznat, jak mi karanténa přišla vhod. Před nouzovým stavem jsme se stihli i přestěhovat, takže vše dopadlo pozitivně. Nové bydlení je splněný sen. Dům, zahrada, les, Praha v nedohlednu a přece blízko. Unikla mi nějaká práce, ale vzhledem k tomu, že Lola byla ještě úplně malinká, ani mi to tolik nevadilo…«

Osobnosti již počtvrté…

Svou tvář spolku ALSA propůjčily známé osobnosti již počtvrté. Ten se jako jediný v České republice stará o pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Peníze získané z prodeje kalendáře poputují přímo k pacientům s touto nevyléčitelnou nemocí. Letos se fotí poprvé pod taktovkou známé fotografky Alžběty Jungrové. Zapózují jí kromě Bereniky Kohoutové i Thom Artway, Simona Baumrtová Kubová, Annamaria D’almeida, Kazma Kazmitch, Jana Krausová, David Kraus, Patricie Pagáčová, Kateřina Pechová, Peter Pecha, Daniela Písařovicová a Jana Plodková.

Boj s ALS je nesmírně náročný, protože nemoc je smrtelná a medicína na ní zatím nemá lék. Průměrná doba dožití pacientů je zhruba dva až pět let od stanovení diagnózy. Organizace se proto snaží, aby pacientům po dobu onemocnění zajistila pokud možno příjemný a důstojný život. Jedním ze způsobů pomoci je focení charitativního kalendáře. Mnohé z osobností, které se na jeho přípravě podílejí, nespolupracují s ALSOU poprvé. Patří mezi ně zpěvák David Kraus, který se spolkem pracuje již delší dobu a několik focení má za sebou. »ALSA je moje srdeční záležitost. Je strašně důležitá, protože pacienti cítí, že se pro ně něco dělá, že se o ně někdo zajímá a mají se na koho obrátit. Spolupráci s ALSou považuji za čest,« komentoval Kraus.

Jako každý rok by měl i letos v prosinci následovat i křest kalendáře, který se koná v rámci benefičního koncertu Společně proti bezmoci. Kalendář není ani zdaleka jediný způsob, kterým se ALSA z. s. snaží dostat informace o onemocnění amyotrofickou laterární sklerózou do povědomí veřejnosti. Jaké další akce pořádá a jak se případně můžete zapojit i vy najdete na: https://www.zsalsa.cz/cs.

