Ilustrační FOTO - Pixabay

Desítky mamutů na letišti

Při stavbě nového letiště v Mexiku objevili archeologové kosterní pozůstatky desítek mamutů. Nálezy budou možná vystaveny v budoucím terminálu, informovala s odvoláním na místní média agentura DPA.

»Našli jsme více než 60 mamutů. Téměř všichni patří k druhu stepních mamutů,« řekl ve čtvrtek Francisco Sánchez Nava z Národního institutu pro antropologii a historii. Odkryto bylo také několik lidských ostatků, náhrobních kamenů i kosti bizonů, velbloudů a koní. Nalezené mamutí kosti jsou podle odhadů vědců staré přes 35 000 let. Objev byl učiněn na místě, kde by měla vzniknout řídicí věž budoucího letiště Felipa Ángelese. Letištní správa uvažuje o zřízení muzea uvnitř terminálu, které by cestujícím představilo artefakty z místního archeologického naleziště. Na místě letiště, které se nachází asi 50 kilometrů severovýchodně od hlavního města Mexika, hledá nyní na 30 badatelů pozůstatky zaniklých kultur. Stejná skupina loni oznámila objev 800 kostí z nejméně 14 mamutů ve velkých jámách, jež k lovení mohutných býložravců vykopali pravěcí lidé.

(čtk)