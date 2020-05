Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko dohodu o otevřeném nebi dodrží

Rusko bude dodržovat všechna ustanovení dohody o otevřeném nebi, dokud bude platit. Agentuře RIA Novosti to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško. Reagoval tak na ohlášené rozhodnutí Spojených států amerických odstoupit od této dohody, která umožňuje vzájemné kontrolní přelety nad signatářskými státy.

»Přístup musí být pragmatický. Dokud dohoda bude platit, máme v úmyslu plně dodržovat všechna práva a povinnosti, jež z této dohody pro nás vyplývají,« řekl Gruško v odpovědi na otázku agentury, zda bude Rusko s ostatními účastníky diskutovat o záměru USA odstoupit. Vyjádřil přitom naději, že i ostatní signatářské země »budou ke svým povinnostem přistupovat rovněž svědomitě«.

Bílý dům ve čtvrtek oznámil, že v pátek, oficiálně uvědomí strany dohody o otevřeném nebi o svém odstoupení. Prezident Donald Trump tento krok zdůvodňuje obviněním Ruska, že ustanovení tohoto mezinárodněprávního dokumentu nedodržovalo. To Moskva ale odmítá. Američané dlouhodobě tvrdí, že Rusové dohodu porušují, neboť zakazují přelet nad městem, kde »se předpokládají« rozmístěné jaderné zbraně, a že Rusko rovněž zakazuje přelety nad oblastmi v době, kdy se tam konají vojenské manévry.

Gruško hned ve čtvrtek v reakci agentuře TASS řekl, že odchod USA z dohody o otevřeném nebi zasadí další ránu systému vojenské bezpečnosti v Evropě, kterou oslabily již předchozí kroky Bílého domu, zejména odstoupení od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Dohoda o otevřeném nebi, kterou vedle USA, Kanady a Ruska uzavřela většina evropských zemí včetně ČR, byla podepsána v Helsinkách v roce 1992, v platnost vstoupila o deset let později.

Podle deníku The New York Times je vypovězení dalším dokladem toho, že je Trump připraven ukončit i americko-ruskou smlouvu START o omezení strategických zbraní. Na základě ujednání o otevřeném nebi mohou zúčastněné státy mezi sebou podnikat kontrolní lety, aby se přesvědčily, že žádná ze účastněných stran nechystá vojenskou agresi. »Takže dokud to Rusové nebudou dodržovat, my se stahujeme. Je hodně velká šance, že uděláme novou dohodu nebo něco, co tuto dohodu vrátí zpět,« prohlásil Trump k odvolání dohody před novináři. V utajených zprávách Pentagon i americké rozvědky podle listu The New York Times uvádí, že Rusko přelety využívá ke zmapování klíčové americké infrastruktury pro možné kybernetické útoky. Američtí činitelé rovněž poznamenali, že Trumpa rozhněvalo, že Rusko v roce 2017 podniklo kontrolní let přímo nad jeho golfovým klubem v Bedminsteru ve státě New Jersey.

(ava, čtk)