Nejkontroverznější SuperStar posledních let

Po velmi kvalitních posledních dvou ročnících ČeskoSlovenské SuperStar s předem jasnými vítězkami – excelentními slečnami světového kalibru Emmou Drobnou (SR) a Terezou Maškovou (ČR) je letošní SuperStar prozatím jedním velkým zklamáním.

Už složení poroty je velmi problematické. Nápad na její rozšíření na pět lidí ano, ale jinak? Vedle tří hudebníků (stálý člen Paľo Habera, nově Monika Bagárová a velký slovenský sympaťák a univerzál Marián Čekovský) ji kazí naprosto nesmyslně vybraní dva »nezpěváci« - Leoš Mareš a Patrície Pagáčová (dříve Solaříková, letitá hvězda »novácké« Ulice a nyní Modrého kódu na konkurenční Primě). Ještě tak u Mareše by se nominace dala obhájit – je skutečný showman a svůj post v porotě často vtipně a objektivně shazuje (jakkoli moderování by mu jistě znovu slušelo víc) – ale kdo vytáhl právě Pagáčovou (a proč?), nad tím fakt zůstává rozum stát. Pagáčová za odměnu hned v prvních výběrových kolech vyvolala oprávněnou vlnu nevole diváků svým poměrně arogantním nastupováním na jednotlivé adepty postupu, navíc opakovala při svém hodnocení dvě, tři naučené fráze – jednoduše proto, že není ani zpěvačka ani pohotová moderátorka s širokým slovníkem (jako Mareš). Postupem času (od 2. kola v bunkru po »divadelní« pokračování v Karlových Varech) se sice zklidnila a snažila o něco víc, přesto se role někoho, kdo do poroty nepatří, nezbavila.

Větším problémem je ovšem nelogické rozhodování porotců. Když jich je lichý počet, dalo by se očekávat, že budou veřejně hlasovat nejen v castinzích, ale i v dalších kolech (přenosům by to jistě prospělo), nicméně podivuhodná rozhodnutí, která se kolo od kola navyšovala, stejně dávají tušit, kdo měl v porotě letos hlavní slovo. Kupodivu to nebyl pověstný »kat« Habera, ale roztomilá těhulka Bagárová. Jako by se jí kvůli jejímu pokročilému stavu nikdo neopovažoval vzdorovat, od začátku si protlačovala své oblíbence. Její rozplývání se nad dlouho nevýraznou a slovenské hity nezvládající Barborou Piešovou, a zejména obdobně kontroverzním Timotejem Májským, je toho důkazem. Ne že by oba neuměli zpívat, to letos uměl téměř každý z postupujících, ale Barbora rozhodně není o tolik levelů dál než její konkurentky (a ani vzdáleně nedosahuje kvalit vítězek předchozích ročníků, ba ani co se údajně zajímavé barvy hlasu týče). Májský pak už není zajímavý vůbec ničím. Dvojnásob ne od té doby, co brýle nahradil svým sobectvím v hromadných kolech. Třikrát mu porotci vytýkali jeho arogantnost, sólový sobecký přístup a že mít hlas nestačí, »vyberáme si, kto je ľudsky na tom OK«, zaznělo nejen od Habery, a proto ho třikrát poslali dál?! A roztomilé gentlemany bratry Mrázovy (pravý opak Májského) nepustili ani do semifinále… Jakkoli jejich ukolébavka z castingu byla nejlidštější - stejně jako hymna obce Hošťálkové v podání andělsky rozkošné srdcařky Kamily Polonyové. Ani ta nepochopitelně nepřešla dokonce už čtvrté ze šesti dosavadních kol.

A jestliže v duetech nevadil »bezkonkurenčne najhorší výkon večera«, v semifinále se talentované osobnosti, kterým to jednou nevyšlo, vyhazovaly nekompromisně. Finálová desítka? Tři, čtyři výrazné tváře a naopak třikrát, čtyřikrát totálně nevýrazná nuda! Takže?

Roman JANOUCH