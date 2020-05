Premiér Benjamin Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

V Izraeli začne soudní proces s premiérem Netanjahuem

V Izraeli se odpoledne bude konat první stání v procesu, v němž je premiér Benjamin Netanjahu obviněn ve třech různých kauzách z korupce, podvodu a zneužití důvěry. Bude to poprvé, kdy v Izraeli bude stát na lavici obžalovaných sloužící předseda vlády.

Spolu s Netanjahuem jsou obviněni tři další lidé. Premiér je obviněn z ovlivňování médií a přijetí nákladných darů výměnou za protislužby a výhody. Vinu ve všech bodech popírá a cítí se být obětí štvanice.

Očekává se, že se proces bude táhnout několik let, protože bude předvoláno množství svědků a předložena obsáhlá dokumentace. V případě usvědčení z podplácení v Izraeli hrozí desetiletý trest vězení, usvědčení z podvodu a zneužití důvěry se trestá vězením do pěti let.

První den by se měla obhajoba vyslovit k tomu, zda mandanti četli a porozuměli obvinění a jaká je jejich reakce na ně. Očekává se, že soudci dají obhajobě šest až osm měsíců na prostudování všech materiálů.

(čtk)