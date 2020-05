Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé mohou od pondělí dovnitř restaurací a hospod, ale s omezením

Restaurace a hospody mohou v pondělí po víc než dvou měsících otevřít hostům své vnitřní prostory, které musely 14. března uzavřít kvůli šíření koronaviru. Znovuotevření doprovázejí přísná hygienická pravidla. Hosté i personál budou muset mít zakrytá ústa a nos, výjimka bude platit pro lidi u stolů při konzumaci jídla a pití. Stoly musejí stát dál od sebe, provozovatelé musejí bránit přeplnění vnitřních prostor. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka tak některé restaurace, zejména ve vnitřní Praze, neotevřou vůbec, protože se jim to kvůli úbytku zahraniční i domácí klientely zatím nevyplatí.

Stárek upozornil, že odstupy mezi stoly v některých provozovnách odstraní až polovinu míst, což si musí hostinští započítat do ekonomické návratnosti provozu. Některé restaurace pak budou mít omezené menu, protože si nebudou moci dovolit případné výdaje za nevyprodání zásob.

Gastronomické provozy mohly po celou dobu omezení prodávat občerstvení přes výdejní okénka nebo ho lidem rozvážet. Od pondělí 11. května se mohly za přísných hygienických podmínek otevřít letní zahrádky. I po pondělním rozvolnění pravidel ale restaurace, hospody, noční kluby či diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00. Fungovat v té době mohou výdejní okénka.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál dezinfikovat stůl a židle. Upřednostňována by měla být nadále bezkontaktní platba namísto hotovostní.

Pro mytí a oplachování nádobí je doporučená teplota vody 60 stupňů Celsia. Personál by si měl pravidelně mýt ruce, minimálně jednou za hodinu a pokaždé, když bude v kontaktu s přepravními bednami, dokumenty od dodavatelů či platebními kartami.

V období restrikcí poklesly podle projektu Česko v datech útraty v restauracích na polovinu, největší pokles byl v Praze. Roční tržby gastronomického odvětví jsou přitom zhruba 154 miliard korun. Výpadek v jeho tržbách tak bude podle odhadu stravenkové společnosti Edenred činit zhruba 20 miliard korun.

Podle Stárka neotevřou například podniky zaměřené na kongresovou turistiku. "Vládní nařízení jsou sice pochopitelná, ale ty dvoumetrové rozestupy můžou snížit kapacitu té hospody až o polovinu. Do toho ještě nějací lidé budou mít strach chodit do hospody, nejsou tady žádní turisti," dodává spolumajitel Pivovarského klubu Martin Dočkal. Všichni teď podle něj očekávají, jaká výše tržeb v prvních týdnech přijde, zda čeští zákazníci skutečně dorazí.

Podle Dočkala hospodští budou spíš opatrní, aby nenakoupili něco navíc, co by pak po měsících bez příjmu neprodali. "Když uvidím, že mi dochází brambory, tak půjdu koupit pár brambor," dodal Dočkal. "Někteří konzumenti se již sice nemohou dočkat, až vyrazí do svého oblíbeného podniku a dají si čerstvě načepované pivo. Pak ale budou tací, u kterých bude přetrvávat obava o zdraví. Svou roli také může hrát ekonomická situace, případně obava z nejistoty z toho, co nastane po pandemii," řekla za Pivovary Staropramen Denisa Mylbachrová.

Některé pivovary se snaží hosty k návštěvám hospod motivovat například nabídkou piva navíc na účet výrobce. Stravenkové firmy zase jako podporu oboru nabízejí "obědy zdarma".

(čtk)