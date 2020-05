Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

NATO směřuje k podvodu. Atomovka do Polska?

Ruské ministerstvo zahraničí v úterý zareagovalo na vyjádření americké velvyslankyně ve Varšavě, že americké jaderné zbraně by se mohly případně přesunout z Německa do Polska. Rozmístění jaderných zbraní v Polsku by podle Moskvy porušilo základní dohodu mezi Ruskem a paktem NATO z května 1997, ve které je zakotveno, že NATO nehodlá v současnosti ani budoucnosti rozmístit jaderné zbraně na území svých nových členských států, napsal list Kommersant.

Americká velvyslankyně Georgette Mosbacherová nedávno na okraj sporu o jaderné zbraně mezi Spojenými státy a Německem poznamenala na Twitteru, že »pokud chce Německo zmenšit jaderný potenciál NATO a oslabit alianci, pak příslušné síly a prostředky možná přijme Polsko, které alianční povinnosti plní vzorně (čti je dostatečně servilní), uvědomuje si rizika a je na východním křídle NATO«.

»Doufáme, že ve Washingtonu a Varšavě si uvědomují nebezpečný charakter podobných prohlášení, které vyhrocují beztak nikoli nejlepší vztahy mezi Ruskem a NATO a také zpochybňují samy základy evropské bezpečnosti, oslabené jednostrannými kroky USA, především vystoupením z dohody o likvidaci raket středního a krátkého doletu,« citoval deník z prohlášení ruské diplomacie. Evropské bezpečnosti by podle Moskvy prospěl návrat amerických jaderných hlavic na území USA, po vzoru Ruska, které své jaderné zbraně už dávno stáhlo na ruské území.

Zas jde o byznys

Debata o jaderných zbraních v Německu podle deníku Kommersant souvisí s německými plány na pořízení 30 stíhacích bombardérů F/A-18F, které by nahradily zastaralé letouny Tornado, a to i v roli nosičů amerických jaderných bomb v případě válečného konfliktu.

Deník Gazeta Wyborzca poznamenal, že o možnosti vstupu Polska do programu sdílení jaderných zbraní hovořil na počátku svého působení bývalý ministr obrany Antoni Macierewicz, ale od těch dob se k této otázce vláda nacionalisticko-konzervativní autoritářské strany Právo a spravedlnost nevrátila.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov minulý týden prohlásil, že ruská armáda se během nynější pandemie nechystá pořádat cvičení u hranic se státy NATO a celkově omezí rozsah manévrů. »V období, které prožíváme, v době koronaviru, naši vojáci oznámili, že omezí rozsah cvičení a neplánují manévry poblíž hranic s NATO,« řekl přesně Lavrov.

Kaliningrad

Vztahy mezi Ruskem a Západem ochladly na minimum od konce studené války poté, co se Rusko začalo více angažovat na Ukrajině. Moskva opakovaně vyjadřovala obavy z následného rozmístění sil NATO v Pobaltí a označila je za hrozbu pro svou bezpečnost. Rusko a útočný vojenský pakt NATO se také obviňují z pořádání destabilizujících vojenských cvičení v blízkosti hranic, připomněla ČTK. NATO připomíná, že Rusko má své jaderné zbraně mj. v Kaliningradské oblasti, tj. v Pobaltí, na polské hranici…

(rj)