Vermontský levicový senátor Bernie Sanders. FOTO - Wikimedia commons

Americká levice překousává nezdar

Američtí levicoví demokraté se vzpamatovávají z volební porážky svého uznávaného vůdce Bernieho Sanderse, napsal web Politico.

Senátor za stát Vermont utrpěl v primárních volbách nezdar, z pohledu svých stoupenců nečekaný. Ještě koncem února všichni věřili, že ve volbách s jistotou zvítězí. Kráčel vítězně od jedněch voleb k dalším. Sám Sanders tehdy tvrdil, že se vedení demokratické strany nepodaří zastavit levicové demokraty na cestě k vítězství. Jenže podařilo se, možná Sanders podlehl určitému velikášství a demokratičtí voliči mu to v březnu spočítali.

Nepomohla ani AOC

Nezdar však utrpěli i další levicoví kandidáti. V primárkách neuspěli Jessica Cisnerosová v Texasu, Robert Emmons v Illinois a Morgan Harper v Ohiu, všichni se ucházeli o místo v Kongresu. Před nadcházejícími primárkami ztrácí také Ed Markey v Massachusetts, i když se zaručil osobní podporou populární levicové kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortézové (AOC).

Během pandemie koronaviru se projevil i fakt, že levice ztrácí vliv v Demokratické straně. Její návrhy zaměřené na podporu chudých obětí pandemie demokraté v Kongresu odmítají jako na běžícím pásu. Jsou prý příliš radikální a jednostranné.

Politico uvádí, že nepříjemné události vyvolaly mezi levicovými demokraty diskusi o budoucnosti politického křídla. Někteří věří, že myšlenky levice porážku netrpěly, že jde o »potíže růstu«, které je třeba prostě přečkat. Přesvědčení zřejmě sdílí i sám Sanders, který se teď snaží zachovat si vliv v Demokratické straně. Nejspíš to nemůže udělat jinak než podporou úspěšného rivala Joea Bidena s odkazem na hlavní cíl DS – porážku Donalda Trumpa.

Mezi levicovými demokraty se ale, podle Politico, vyděluje i poměrně silná skupina, která volá po »korekci kurzu«. Žádá si jí potřeba získat podporu nejen mládeže, ale také střední a starší generace voličů. Zvláště je zdůrazňována potřeba oslovit Afroameričany, kteří tradičně tvoří oporu DS. Tam se první krok levici podařil, když přišla s programem Medicare for All (Lékařská péče pro všechny), ovšem zatím není jisté, že to znamenalo potřebný průlom.

Politico předpokládá, že nakonec se levice bude muset střetnout s hlavním proudem ve straně, tj. s Bidenem a jeho voličskou základnou zabezpečených a vzdělaných příslušníků střední třídy. Ti žijí hlavně na bohatších předměstích amerických měst, kam levice dosud vůbec nepronikla, své operační pole rozvíjí v chudších částech samotných měst.

Dostat se na předměstí jí teď paradoxně pomáhá sám Biden. Do svého volebního programu zařadil i body, které prosazovala levice, hlavně jeho bývalá soupeřka v primárních volbách Elizabeth Warrenová. Požadovala změkčení zákona o bankrotech, které by ulehčilo právě střední třídě. Biden také od levice převzal iniciativu o stipendiích pro vysokoškoláky. Dostali by je studenti z rodin, kde roční rozpočet nepřesahuje 125 000 dolarů.

Viceprezidentka

Politico také zmiňuje obsazení kandidáta na post viceprezidenta. Biden slíbil, že nominuje ženu. To byl původně také požadavek levice, která zřejmě pro tuto kandidaturu počítala za další čtyři roky i s AOC (pro letošek počítá s Warrenovou). Obě se ale letos vzdálily od Sanderse, i AOC se snaží působit umírněnějším dojmem než dříve. Podle webu Politico utlumila radiální názory, jako kdyby se snažila vyslat členům Demokratické strany poselství: »Odpusťte hříchy mládí«. Zdroje z okolí kongresmanky však tvrdí, že svůj program, s nímž se dostala do Kongresu, AOC nemění, že nejde o »hříchy«, opouštěna prý je »prostořekost mládí«.

AOC vloni v říjnu oslavila 30. narozeniny, je nejmladší ženou v Kongresu. Dostala se do něj s programem zdravotní péče pro všechny, garance zaměstnání, veřejně financovaného školství, zákazu neomezeného financování politických kampaní či ukončení privatizace vězeňství…

