Oč vlastně opravdu jde?

Může náš parlament všechno? Asi může. Může převrátit dosavadní zvyklosti na hlavu, když sežene potřebný počet poslanců, kteří nesmyslu dají svůj hlas? Zřejmě může. Tak je tomu při zásahu do jazyka českého a zrušení povinnosti, byť ne stoprocentní, přechylování ženských příjmení.

Možná, řeknete si, že jsem »hrůzný purista«, který nechápe vývoj jazyka. Jenže náš jazyk se vyvíjel po staletí a na rozdíl od většiny dalších indoevropských jazyků dokázal odlišit jednoduše i pohlaví. Nebylo to pro ženy však ponížení, ale spíš kus svéprávnosti. Nedivím se ovšem předkladatelům tohoto protijazykového a snad dokonce odnárodněného návrhu. Jedním z nich je Pirát a Piráti jsou přece především Evropané, Čechy zřejmě jen náhodou. Druhou navrhovatelkou je profesorka z česko-německé rodiny a jazykově tedy jí tradice češtiny nemusí mnoho říkat. Navíc jde přece o lidská práva, není-liž pravda? Ta by sice měla končit tam, kde jsou narušena práva druhých, ale jak známo, ne vždy je tomu tak.

Jde o první krok, po němž brzy mohou následovat další. Kdo nám totiž zaručí, že právě další jazykové normy nebudou měněny, že kvůli »světovosti« nebudeme z map vymazávat i třeba místní jména? Stačí k tomu zákon a patřičné množství poslanců. Proč třeba, chceme-li být světoví, nepřekřtít Vltavu na Moldau anebo Dyji na Thayu? Už se nám leccos v tomto směru podařilo. Že ne? Ale ano. Přiletíte-li do Prahy letadlem, uvítá vás nápis »Aeroport Vaclav Havel«. Už dokonce na internetu najdete »Zizkov Television Tower (Prague)« a přitom jde jen o Letiště Václava Havla nebo po staru Letiště Ruzyně či Žižkovskou televizní věž. A tyto změny se dokonce ani nemusely schvalovat zákonem. Přitom ve Francii jsou letiště nazývána francouzsky a v Německu televizní věže německy – viz Berlín. Pardon, možná, že jsem měl napsat onen poslední místní název bez »nabodeníčka«, tedy s krátkým i. Byl bych pak světový a takto jsem jenom obyčejný »český Honza«. Jenže ten Honza, ač podle pohádek tak trochu hlupáček, si svou princeznu nebo milou svým umem vydobyl.

Možná, že si řeknete, ať si každý dělá, co chce. I to tu už bylo. A vedlo to k anarchii. Už Hašek nás ve Švejkovi před tím varoval.

Není tento krok prvním, po němž bude následovat například norma, že se ruší psaní »tvrdých y« a my napříště, kvůli počítačům a světovosti a také kvůli »chudákům dětem a méně vzdělaným jedincům«, budeme psát jen jedno, tedy to měkké? Je to tak za této situace scestná představa?

Tady opravdu jde o budoucnost našeho jazyka, krásné češtiny, za niž bojovali Jungmann a jeho druzi. Přes písmo lze totiž narušit národní identitu. Dokonce jsem tak pochopil, proč pracovníci BIS navrhli přehodnotit naše národní obrození. Ztratí-li jazyk svou tvář, přestane mizet i národní povědomí. Řeknete možná, že přeháním. Ale je méně ve světě známá Martina Navrátilová? Bylo by jí lépe se podepisovat jako Martina Navratil? Byl by dosud nepřekonaný světový rekord Jarmily Kratochvílové, když by byla u něj napsána bez přechýlení svého jména, více hodnoceným?

Znovu podotýkám, nejsem jazykovým puristou, ale zásahy do jazyka, jaké chystají někteří poslanci, a to dokonce proti názoru vlády, skutečně ukazují, že jde zřejmě o první krok v rámci snah zbavit nás národní identity a o první pokus z nás udělat »skutečně Evropany«, kteří postupně ztratí své národní rozdílnosti. Vidím v tom jakýsi »sorosismus«, jakýsi pokus o vytváření Evropy bez národů a bez tradic. Směs, již by bylo snazší ovládat. Součástí je ostatně již současné »zaneřádění« jazyka všelijakými anglickými slovy namísto našich českých a snahy nahradit je například »sjednocující angličtinou«. Ten, kdo přece už dnes nemluví anglicky, »musí z kola ven« (připomínám nedávnou snahu dehonestovat ministryni Schillerovou).

Tak to tedy vidím já. Tomu, že jde jen a jen o »lidská práva« žen, totiž nevěřím.

Jaroslav KOJZAR