Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci mohou makat, jak chtějí, vše nezvládnou

Příspěvky pro společníky malých společností s ručením omezeným a další odklad obnovy elektronické evidence tržeb budou také schvalovat poslanci na schůzi, která začíná odpoledne. Předlohy jim s úpravami vrátili senátoři.

Společníci malých společností s ručením omezeným by měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Senátoři chtějí změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku, aby nedopadal na obecní a krajské rozpočty. »Budu velmi varovat před tím, aby byla přijata senátní verze, protože by to znamenalo, že bych výplatu kompenzačního bonusu musela zastavit. Doplatily by na to malé společnosti s ručením omezeným, OSVČ, které čerpají ve druhé fázi kompenzační bonus,« řekla pro novinky.cz ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V předloze o dalším odkladu obnovení elektronické evidence tržeb na leden Senát žádá, aby se rozšířila na další odvětví až koncem června 2023. Sněmovna posoudí i poslaneckou novelu o obecní policii, v níž Senát navrhl úpravu podmínek odchodného pro strážníky a zmírnění požadavků na jejich vzdělání.

Hned v úvodu schůze mají poslanci potvrdit stav legislativní nouze nutný pro zrychlené schvalování protikrizových zákonů. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) jej vyhlásil na dobu od úterý 26. května do konce června. Předchozí stav legislativní nouze, vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru v polovině března, skončil předminulou neděli s nouzovým stavem. Sněmovna za tuto dobu schválila několik desítek vládních protikrizových zákonů.

Zrychleně by měli poslanci rozhodnout o možnosti náhrad zdravotnickým zařízením za výpadky příjmů při koronavirové krizi. Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotní péče kvůli omezením v důsledku epidemie koronaviru dosáhne podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zhruba 30,5 miliardy korun. Resort počítá podle průvodní zprávy k návrhu s přímou kompenzací ve výši 27 miliard. Rozdíl mají podle návrhu nemocnice dohnat zvýšením činnosti do konce roku. Vojtěch uvedl, že návrh má motivační prvky a obsahuje tři miliardy jako možnost bonusu pro zařízení, která budou po zbytek roku aktivní. Dalších pět miliard korun bude podle Vojtěcha stát péče o nemocné koronavirem.

Schůze dolní komory by mohla trvat tři týdny. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by skončila 19. června. Na programu je neuvěřitelných 379 bodů! Pochopitelně se poslanci nemohou vypořádat se všemi. Ostatně za tři týdny schůzování při posledních řádných jednáních zdaleka neprobrali ani 200 bodů. Co nezvládnou projednat, budou dál hrnout tu pomyslnou kuličku před sebou. A na některé, především poslanecké, předlohy se nedostane ani do konce volebního období.

Balík restů jde na vrub chování pravicové opozice

»To, že jsme nabrali do programu takovou zásobu bodů, je do značné míry ‚zásluha‘ pravicové opozice, která zdržovala i u věcí, u kterých to dělat opravdu nemusela. Nahromadění stále neprojednávaných a neprojednaných věcí z programu Sněmovny jde jednoznačně na vrub její obstrukční politiky. Ale určitě se ještě bude jednat o tom, co s tím, jak se zachovat, můžeme třeba nastavit prázdniny, ale pokud by to mělo být jen na to, aby mohla pravicová opozice dále obstruovat, tak to bych nechtěl,« řekl našemu listu předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Předseda klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Sněmovna snad už bude konečně hlasovat o policejní žádosti na vydání poslankyně Karly Maříkové (SPD) k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech. Podle doporučení mandátového a imunitního výboru policii zřejmě nevyhoví. Poslance čeká i druhé kolo volby členů rad České televize a Českého rozhlasu. Poslanci budou vybírat tři televizní a jednoho rozhlasového radního.

Z běžných zákonů by měli poslanci schvalovat mj. pravidla sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce a novelu zákoníku práce, která zakotví sdílená pracovní místa a nová pravidla pro stanovení dovolené. Ve druhém čtení by mohli posoudit třeba předlohy nové odpadové legislativy, novelu vodního zákona, která reaguje na nynější sucho, a návrh na zpřístupnění učitelství nepedagogům.

V úvodním kole by se komora mohla začít zabývat předlohou, jež by dala ministerstvu zdravotnictví širší a přesnější pravomoci v nařizování různých omezení proti šíření nemoci COVID-19. V prvním čtení je na programu i zrušení daně z nabytí nemovitosti a současně i daňových odpočtů úroků hypoték, pravidla pro lobbování a pro hromadné žaloby. Poslanci by mohli diskutovat také o sporné novele o veřejných zakázkách, která předpokládá jednodušší postup v jednacích řízeních bez uveřejnění. Sněmovna předlohu odmítla projednat zkráceně, podle kritiků vytváří prostor pro korupci.

Na čtvrtek je svolaná z podnětu Pirátů a ODS mimořádná schůze o postupu vlády v době epidemie koronaviru. Chtějí na ní diskutovat např. o situaci lidí, kteří od státu neobdrželi žádnou pomoc, a o způsobu pořizování ochranných zdravotnických pomůcek. K nákupům pomůcek navrhují zřízení vyšetřovací komise. Ale bude záležet na tom, zda dolní komora program mimořádné schůze schválí.

(ku)