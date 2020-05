Mezinárodní strojírenský veletrh v roce 2016. FOTO - Wikimedia commons

Strojírenský veletrh by se měl konat

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně by se měl letos v říjnu konat. Zaměstnavatelé a odbory pořádání akce podpořili. Podle plánu se má MSV konat od 5. do 9. října.

»Strojírenský veletrh by měl být. Dnes všichni vyjádřili přání, aby se to zvládlo. I ministr zdravotnictví uznal, že tím, že je (veletrh) v říjnu, je tam dostatečná doba, aby si vše sedlo (...). Zahájíme jednání se zástupci MSV,« uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Podle něj byli epidemiologové zatím opatrní. »Na druhou stranu i po diskusi s panem ministrem zdravotnictví (Adamem) Vojtěchem jsme se shodli, že veletrhy jsou klíčem k úspěchu českého průmyslu a že například strojírenský veletrh by bylo velmi špatné, abychom nedělali,« uvedl vicepremiér. Nevyloučil to, že se může akce uskutečnit za přísnějších hygienických podmínek.

MSV je podle svého webu nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Každý rok se na něm představuje přes 1600 vystavovatelů, víc než polovina z nich je z ciziny. Návštěvníků je kolem 80 000, ze zahraničí přijíždí 16 procent z nich.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka by se měl veletrh určitě konat. »Veletrhy se zatím nenacházejí v žádné fázi uvolňování, což je pro tento obor devastující. Ztráty veletržních společností jsou již nyní v řádech mnoha set milionů korun. Prodlužování nejistoty ze strany vlády kolem konání veletrhů vytváří neřešitelnou situaci při přípravě jednotlivých akcí, která trvá několik měsíců,« uvedl Hanák. Podotkl, že MSV a další veletrhy zaměstnávají jen v Brně 1500 až 2000 lidí.

Podle Havlíčka by veletrh měl ukázat, že Česko koronavirovou nákazu rychle zvládlo a »je v plné polní«. Akci označil za prestižní. Její pořádání podporují i odbory. »Měl by to být ten správný moment, kdy Česká republika ukáže nejen sama sobě, ale také světu, že jsme připraveni podpořit nejenom investory, kteří přijedou vystavovat, ale dát jasnou zprávu do světa, že Česká republika a její ekonomika je v pořádku,« řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Z úterní videokonference mezi epidemiology, zástupci ministerstev zdravotnictví a průmyslu a Veletrhů Brno vyplynulo, že by mělo být do konce května jasno, kdy a za jakých podmínek se veletrhy budou znovu konat. Podle mluvčího Veletrhů Brno Jaroslava Bílka jde o nejzazší termín pro možnou přípravu Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Veletrhy aktivně usilují o to, aby veletržní akce nebyly při rozvolňování opatření proti šíření COVID-19 zařazené mezi hromadné akce jako festivaly, koncerty či sportovní utkání.

(ng)