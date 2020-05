Žijme dneškem a řešme problémy současnosti

V poslední době se ve veřejném prostoru projevuje až nevídaná starostlivost o dění v KSČM. Pro mnohé je to nepochopitelné, někteří se však chytají své příležitosti a snaží se KSČM nasadit takzvaně psí hlavu. Trochu ale opomněli, že lidé mají vlastní rozum a poměrně dobře dokážou odhadnout věci podstatné a nepodstatné.

Starostlivost o průběh nadcházejícího podzimního sjezdu je evidentní snahou podsunout KSČM zdánlivou rozpolcenost a vzájemné ataky. Z kontextu vytržené vyjadřování může sice momentálně zapůsobit, ale o tom, kam bude KSČM nadále směřovat, rozhodne sjezd strany, především jeho delegáti, kteří se skládají ze zástupců z celé České republiky. Strana nikdy nebyla a nebude stranou jednoho muže, a proto je naprosto pochopitelné, že stejně jako při minulých sjezdech se kandidatury na předsedu zúčastní víc lidí. Nikdy bychom si nepřáli, aby kandidát byl pouze jeden a ostatní nedostali šanci se volby zúčastnit a předložit své návrhy na další vývoj strany a její činnosti. Neustálé vracení se do minulosti a nepříliš přesná modifikace různých vyjádření čím dál víc dokazují, že se jedná o zcela cílený útok na identitu KSČM. Mám za to, že tento nefér styl politického boje bude těm slušným lidem ve všech politických stranách cizí a jedinci, kteří tyto pokusy činí, tak spláčou nad výsledkem.

Tolerance současné vlády nám nejen umožnila stabilitu země, ale také velmi důrazně pomohla prosadit body našeho volebního programu, a to především body, které mají dopad na jednotlivé občany, ať už se týkají seniorů, handicapovaných, zdravotnictví či sociální sféry. Je vcelku logické, že pokud naše návrhy projdou schvalovacím řízením, prezentujeme je nejen my, ale i vládní představitelé jednotlivých resortů, kterých se tyto body týkají. V současné době prosazujeme zvýšení potravinové soběstačnosti, ochranu vody a půdy. Některým to působí vrásky na čele, a to především proto, že zahraniční dodavatelé by při navýšení potravinové soběstačnosti mohli přijít o část svých zisků.

Netřeba nám nabízet lekci moderních dějin. Postačilo by, pokud by dějinné události nebyly různě modifikovány a jejich hodnocení ponecháno odborníkům z oblasti historie. Současnost má své aktuální bolístky, kterými je například nezaměstnanost, nedostatek pracovních sil v zemědělství, sociálních službách i zdravotnictví. Ne všichni jsou schopni absolvovat přeškolení a u některých profesí to ani nejde.

Prognózy toho, jaký bude výsledek podzimních krajských a senátních voleb, jsou v současné době na úrovni věštění z křišťálové koule.

Vhodným zájmem, který si zasluhuje rychlé řešení, je stav možné nezaměstnanosti na Sokolovsku, otázka toho, jak dopadnou zaměstnanci hutních provozů na Ostravsku, zda se zprovozní vyhaslé pece, a lidé tak nepřijdou o práci. Velký propad zaznamenává i lázeňství a my bychom se měli velmi intenzivně starat o to, aby lázně nemusely svou činnost výrazně omezovat. S omezením jejich činnosti totiž přijdou další lidé o práci. Ceny potravin a zeleniny, které raketově stoupají, zapříčiní menší schopnost lidí nakupovat, a tím opět může dojít ke snížení zaměstnanosti. Starejme se tedy o věci podstatné a chiméry nechme spát.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM