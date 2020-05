Viny prezidenta Trumpa a američtí voliči

Volby v USA se blíží. Trump proto se pokouší ze sebe svrhnout vinu za přístup ke koronaviru. Jeho nápady vyvolaly a vyvolávají údiv odborníků. Opatření jeho administrativy, zvláště v počáteční fázi vlny, byla amatérská. Sliby o brzkém objevu léku už nikdo vážně nebere. Horší je to – blíží se prezidentské volby a on chce ještě jednou být prezidentem – s jeho zahraničně politickými rozhodnutími. Jde mu jistě o to, aby svou vinu překryl něčím, co zabere u amerických voličů. Když bude obviňovat druhé z toho, co dělají samy Spojené státy - vyhlašovat sankce, rušit dohody - a vše zdůvodní tím, že ti druzí je nedodržují, ač opak je pravdou, že jsou nebezpečím pro Ameriku, že pozdě seznámili svět s šířením pandemie či jsou naprosto nevěrohodní. Obyčejní voliči, tedy američtí voliči, se poté budou cítit ohroženi a skočí mu na jeho vějičku. A oni často skáčou. Divná to zem, ta Amerika!

V minulém týdnu tak prezident Trump nařídil dalších třicet tři čínských firem zapsat do černé listiny a použít proti nim sankce, rozhodl odstoupit od dohody o kontrolních plánovaných přeletech, které byly zapsány v dohodě USA-Rusko, jež podepsal jiný americký prezident v době, kdy začalo uvolňování. Vlastně i od dalších vojenských smluv, které měly po pádu »dvou světů« přinést mír lidem. V době epidemie sankce na Írán tak nařídil zvětšit. Rozhodl dále potrestat Rusko, že má své účinné zbraně v Kaliningradské oblasti, a tím hodně blízko americkým základnám a NATO. Nic nevadí, že Rusko je obklíčeno americkými vojenskými základnami s nejničivějšími zbraněmi na světě.

Z mnohého jsou zděšeni už i američtí spojenci. Proto se v Bruselu před několika dny na ministerské úrovni sešli a ústy generálního tajemníka NATO dokonce požádali USA, aby zvážily své rozhodnutí o zrušení vojenských dohod s Ruskem, proto EU se snaží mít jiný přístup k Íránu a Čína je pro ni obchodním partnerem. Jenže USA mají páky na své satelity.

Trump je cowboy a pistolníci jeho typu napřed střílejí a pak uvažují, uvažují-li vůbec. Ale zřejmě takový přístup je vlastní průměrným Američanům. A z toho mám obavy.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice