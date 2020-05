Katastrofální (ne)znalosti

Jestli jsem si myslel, že už mě nic nemůže překvapit, tak mě nedělní pořad 168 hodin na ČT opět vyvedl z omylu. A to nejen populistickým antiunijním paskvilem o nutnosti prodeje 55-85 % (postupně do roku 2027) ryze českých potravin u nás; projednávat ho bude ve zrychleném řízení ode dneška Sněmovna, a projde-li, v reálu to povede jen k dalšímu zdražování…, nejvíc mě ale dostalo něco jiného.

A sice průzkum mezi našimi teenagery, tedy žáky a studenty ve středoškolském věku, kteří měli odpovědět na to, co se stalo v květnu 1945 či kdo vedl Německo za 2. světové války. Průzkum navíc probíhal ve dnech všudypřítomných oslav 75. výročí konce této války, jakkoli je omezila koronavirová krize do on-line a TV podoby.

Dovedete si vůbec představit, že někdo neví, kdy skončila 2. světová válka, resp. že jejím největším zločincem byl Adolf Hitler?! Chyba lávky, je to tak. Z dotazovaných byla mimo mísu většina. A teď babo raď – co s tím?

Řešení nabízí projekt Univerzity Karlovy, naučná počítačová videohra Svoboda 1945, na které se podílejí vývojáři z Matematicko-fyzikální fakulty UK a historici z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Jde o jakési pokračování obdobného interaktivního příběhu Attentat 1942, jenž mapoval osud Čecha, který skončil v koncentračním táboře. Svoboda 1945 bude k dispozici v září tohoto roku a její autoři – herní designéři a historici - v ní budou řešit osvobození, odsun Němců, nástup KSČ a kolektivizaci v jedné pohraniční české vesnici před 75 lety.

Jistě. Lze se oprávněně obávat, že videohra bude ovlivněna současným, poněkud kontroverzním výkladem událostí oné doby, na druhou stranu těžko lze předpokládat, že by autoři této jinak ušlechtilé myšlenky šli s prosbou o odborné krytí třeba za historiky z KSČM či Haló novin… Musíme proto věřit, že jde-li o projekt zaštítěný samotnou Univerzitou Karlovou, tak že snahy o případné ideologické podbarvení dějinného výkladu dané doby budou, pokud možno, co nejmenší.

Pořád ale všechno lepší než totální neznalost naší generace novomileniálů, která je způsobena dílem právě proto, že ve školách se ubírá hodin dějepisu, a pedagogové proto nestačí jet podle osnov, takže mnohdy končí v posledních třídách ZŠ a maturitních ročnících právě někde uprostřed 2. světové války (v lepších případech).

Budeme dostatečně tlačit na MŠMT, aby se to změnilo? Nebo si radši popovídáme o konsekvencích se svými ratolestmi nad novou videohrou?

Roman JANOUCH