Ilustrační FOTO - Pixabay

Fotbalová liga se v úterý rozběhne naplno

První fotbalová liga se po sobotní dohrávce 23. kola mezi Teplicemi a Libercem po koronavirové přestávce naplno rozběhne v úterý čtyřmi zápasy 25. kola. Tři duely se hrají od 18:00, vedoucí Slavia Praha se od 20:00 představí v Mladé Boleslavi. Po dnešním dalším uvolnění vládních opatření v boji s nemocí covid-19 může být na stadionech 300 lidí. Trenéři díky dočasné novince v pravidlech budou moci poprvé využít pět místo dosavadních tří střídání.

V Mladé Boleslavi se utkají týmy, které jako jediné z 32 profesionálních klubů první a druhé ligy mají v kádru hráče nakaženého koronavirem. Kontrolní testy ani v jednom z nich další pozitivní případy neodhalily, a pokud stejným výsledkem dopadne i druhá vlna testování, budou celky moci v úterý nastoupit.

Zatímco sobotního duelu v Teplicích se mohlo zúčastnit včetně hráčů, realizačních týmů i rozhodčích jen 150 osob, nyní už může být na stadionu dvojnásobek lidí. Dojde i na mírné uvolnění některých přísných hygienických nařízení - oproti víkendovému utkání už trenéři budou moci za týmem do kabiny a odpadá pro ně i povinnost nosit roušky, stejně jako pro hráče základní sestavy cestou z kabiny na hřiště.

Obhájce titulu Slavia vyhrála jediné ze čtyř jarních kol a její náskok na druhou Plzeň se z podzimních 16 bodů snížil na polovinu. Proti Mladé Boleslavi se však Pražanům daří, v lize ji porazili sedmkrát za sebou.

"Všichni jsme zvyklí v zimě a létě na přípravné zápasy bez diváků, bude to podobné. Tím, že začínáme venku, si myslím, že je to pro nás taková menší výhoda. Větší problém to bude doma bez podpory diváků, když jsme na ni zvyklí," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci už v srpnu hráli doma s Libercem bez diváků kvůli disciplinárnímu trestu.

"Myslím, že bude všechno jinak. Ta doba byla strašně dlouhá. Když končila liga, týmy měly nějakou formu, teď mají úplně jinou. Je to nový začátek, nová soutěž. Nikdo moc neví, co aktuálně čekat," dodal Trpišovský.

Soutěžní premiéru si v úterý na lavičkách svých týmů bojujících o záchranu odbudou příbramský kouč Pavel Horváth, pro něhož půjde o ligový debut, a zlínský Bohumil Páník. Oba přišli k mužstvům v březnu těsně před přerušením ročníku kvůli pandemii.

Poslední Příbram, která nevyhrála 17 kol po sobě, přivítá čtvrtou Ostravu. "Myslím, že ani úplně nejde o mě. Já se samozřejmě těším, ale spíš jde o kluky, aby byli naladění tak, abychom měli šanci bodovat a zachránit ligu pro Příbram. Určitě jsme něco změnili a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Horváth. Jeho tým může podpořit část fanoušků, protože klub se rozhodl volnou kapacitu doplnit majiteli zakoupených permanentek.

Zlínu patří 14. místo, které znamená účast v baráži. "Ševci" se představí na půdě třetího Jablonce. "Čeká nás velmi těžký soupeř. Je na pohárových příčkách, má výborný kádr, ať už z hráčů, kteří jsou v Jablonci dlouho, nebo jsou na hostování z pražských celků. Věřím však, že se nebudeme vracet s prázdnou," prohlásil Páník, kterého na konci prosince odvolal Baník Ostrava.

Podle jabloneckého kouče Petra Rady se absence diváků zřejmě projeví na kvalitě hry. "Bude to o tom, aby se hráči na to přeštelovali. Zvyknout si hlavou, že tady nebudou lidi, že bude stejná atmosféra jako v přátelském utkání. To bude největší problém, aby si hráči nemysleli, že když tu nejsou lidi, nemůže se nic stát. Hraje se o body, tabulka se pořád počítá. Zápasy budou o nasazení, o přístupu," konstatoval Rada.

Šesté Slovácko doma vyzve desátou Olomouc. "Chceme se v závěru ligy pokusit udržet si pozici v elitní šestce a úterní duel bude pro nás klíčový. Věřím, že jej zvládneme. Olomouc je velmi silný protivník, podstatný ale bude přístup našich hráčů," řekl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Zbylé čtyři zápasy 25. kola se odehrají ve středu. Bude mezi nimi i šlágr mezi devátou Spartou a druhou Plzní.

(čtk)