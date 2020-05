Nový záměr úřadů v Anglii má dostat bezdomovce trvale z parků i ulic.. FOTO - Pixabay

V Anglii chtějí zlepšit život bezdomovců

Úřady v Anglii během roku opatří asi 3300 domů, určených pro ubytování bezdomovců v době po koronavirové pandemii. Operace za 160 milionů liber (asi 4,9 miliardy Kč) má zabránit návratu bezdomovců na ulice, napsal nedělní list The Guardian na svém webu. Připomněl, že po zavedení vládních opatření proti šíření koronaviru bylo asi 5400 lidí bez přístřeší v Anglii a ve Walesu ubytováno v hotelech.

Ministerstvo pro bydlení, obce a místní samosprávy má přispět zmíněnou sumou 160 milionů liber do rozpočtu služeb pro bezdomovce a tato částka má být na zmíněný cíl vynaložena ještě letos. V následujících 12 měsících plánuje vystavět 3300 a celkem až 6000 »bytových jednotek« pro bezdomovce. Finance mají přispět i k lepší péči o duševní zdraví těchto lidí a řešení problémů s návykovými látkami. »Tato vláda chce jednou provždy skoncovat s problémem bezdomovectví a máme teď skutečnou příležitost vykonat tuto morální misi,« řekl ministr Robert Jenrick. »Životy tisíců bezdomovců se změní k lepšímu,« slíbil.

Jon Sparkes, který vede charitativní organizaci Crisis starající se o bezdomovce, uvítal oznámení ministerstva, ale dodal, že si počká na detaily. »Je to jen pro lidi, kteří byli bezpečně ubytováni v hotelech, anebo je to taky pro lidi, kteří zůstali na ulici? Pokud má jít o zásadní změnu, musí být pro všechny,« řekl. »Víme, že bezpečný přístav je jen začátek. Ale máme mimořádnou příležitost ukončit problém lidí bez přístřeší jednou provždy,« uvedla Louise Caseyová, jež vede vládní tým pro bezdomovce. Vláda tvrdí, že nabídla nouzové ubytování asi 90 % bezdomovců. Dobročinné organizace však hlásí, že počet bezdomovců v posledních týdnech stoupl a stovky lidí jsou na ulici zejména v Londýně. Ohlášení vládního záměru o ubytování bezdomovců následovalo po zprávě naznačující, že vláda by mohla přestat platit program pro nouzové ubytování bezdomovců v hotelech. Ministerstvo toto tvrzení označilo za neopodstatněné. Zpráva ale vyvolala strach, že bezdomovci budou muset hotely opustit dřív, než pro ně bude dlouhodobé ubytování zajištěno.

(čtk)