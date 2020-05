Talentovaná dívka

Indický národní cyklistický svaz pozval na sportovní testy patnáctiletou Indku, která dokázala na kole dopravit svého otce i jeho zavazadla domů z jeho pracoviště u Dillí.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Muž, který se živil jako řidič rikši, tam uvízl kvůli koronaviru. Jak informovala agentura AFP, dcera Džjoti Pasvanová s ním ujela na kole trasu dlouhou 1200 kilometrů za sedm dní. Do své vesnice ve státě Bihár dorazili 16. května. Dívka koupila ojeté kolo za poslední peníze, když její otec Móhan přišel jako další miliony lidí o práci daleko od domova. Indie nařídila uzávěru, aby zabránila šíření koronaviru. Většina z migrujících dělníků neměla na nájemné ani na jídlo, a protože se zastavila i veřejná doprava, mnozí se vydali domů pěšky nebo na kole. Odyseu otce a dcery Pasvanových sledovalo mnoho Indů a zájem projevil i národní cyklistický svaz. Nabídl Džjoti, aby přijela na testy a připojila se k národnímu cyklistickému týmu. »Urazila tu dlouhou cestu za sedm dní s otcem a zavazadly. Myslím, že v ní něco je, taková výdrž. Můžeme ji otestovat. Řekla, že jediné, oč stojí, je studovat. Sdělili jsme jí, že jí zajistíme studium v naší akademii,« řekl předseda cyklistického svazu Onkar Singh. Podle svazu by se Džjoti měla do Dillí vrátit, až skončí omezení. Testy mají ukázat, zda bude schopná závodit.

(čtk)