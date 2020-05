Ilustrační FOTO - Pixabay

Rodí se opět nový stavební zákon

Nový stavební zákon, který má výrazně urychlit a zjednodušit povolování staveb, půjde ve čtvrtek do legislativní rady vlády. Ta ho má projednat během léta, v září by měl jít do Sněmovny.

»Nyní musíme udělat vše, abychom ekonomiku nastartovali po koronavirové krizi. V tom pomohou v první vlně státní investice. Jakmile se firmy postaví na nohy, musí ale přijít také soukromé investice a k tomu bude potřeba mít co nejdříve nový dynamický stavební zákon,« uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), jejíž úřad za přípravu stavebního zákona odpovídá, doplnila, že není možné, aby investoři čekali na prosazení svých projektů pět let a u dopravní infrastruktury dokonce 13 a více let. »Tak bychom se z krize nikdy nedostali. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. Hlavním principem je zrychlení stavebního řízení, odstranění přebujelé administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu,« uvedla dále Dostálová.

Přebujelá byrokracie

Podle ní je problémem současné stavební legislativy především roztříštěnost předpisů a stavebních úřadů. V Česku existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. »To nový stavební zákon vyřeší tím, že do budoucna bude už jen jedno správní řízení a celé řízení o povolení stavby povede jeden stavební úřad. Výsledkem celého řízení tak bude u běžných staveb jedno razítko. Celý proces bude navíc digitalizovaný,« sdělila Dostálová.

Neintegrovaní podle ní zůstanou pouze částečně památkáři, a to u samotných kulturních a národních památek a památkových rezervací. Stavební úřady v první linii budou zachovány na obcích, státní stavební správa vznikne od krajů výš. »Do ní budou integrovány dotčené orgány. Vznikne tak 14 krajských stavebních úřadů plus jeden specializovaný pro velké strategické stavby typu dálnic. V čele bude stát Nejvyšší stavební úřad,« dodala Dostálová.

Zrychlení dopravních staveb

Vláda si od nového stavebního zákona slibuje zejména zrychlení dopravních staveb. Ředitelství silnic a dálnic má nyní až 30 různě blokovaných prioritních staveb v různém stádiu příprav. »Dnes dokáže jednotlivec donekonečna zdržovat povolení klíčových staveb, ze kterých by měla prospěch celá společnost. Současný stavební zákon mu dává neskonale široké možnosti jak obstruovat,« uvedl generální ředitel organizace Radek Mátl. Zdržení trvá i roky.

Zrychlení příprav by mělo podle vlády i ušetřit náklady na ně. Dostálová v této souvislosti zmínila úsek Pražského okruhu u Běchovic, kde kvůli průtahům náklady vzrostly už o 1,5 miliardy korun oproti původnímu plánu. Vedle stavebního zákona by měla urychlit přípravu dopravních projektů i novela liniového zákona, kterou bude ve druhém čtení řešit Sněmovna.

Podle zástupců podnikatelských komor a svazů se zákon po zapracování připomínek odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví místo zjednodušení naopak výrazně zhorší.

(ng)