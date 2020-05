Ilustrační FOTO - Pixabay

Hranice se otevírají

Od 27. 5. 2020 budou moci Češi, Slováci a Maďaři mezi zeměmi cestovat bez nutnosti předložení negativního testu na onemocnění COVID-19 a bez karantény, pokud se vrátí do své země do 48 hodin.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) prý již oslovil i rakouského ministra zahraničí Alexandera Schallenberga s dotazem, zda by bylo možné obdobný režim zavést také na společných česko-rakouských hranicích. »Čekáme na reakci rakouské strany,« uvedl Petříček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že jinak platí, že vláda pracuje na celkovém rozvolnění režimu cestování. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. ČR by pak mohla upustit od testů na COVID-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, v pondělí ale mluvil o termínu o týden pozdějším.

(ste)