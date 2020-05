Vláda jednoho muže

Jak jinak nazvat současnou vládnoucí garnituru, které vévodí hejtman Čunek a která se jako černý mrak vznáší nad Zlínským krajem. Pod taktovkou tohoto muže je Zlínský kraj rozebírán šroubek po šroubku. Veřejné finance plynou kdoví kam a kdoví komu. Nad touto chobotnicí, která proplétá chapadla Zlínským krajem, by zaplesalo srdce nejednoho autora detektivek.

Potom se tedy není co divit, že opětovné hlasování o Nové Baťově nemocnici a schválení této investice dopadlo, jak dopadlo. Miliardový projekt byl schválen o jediný hlas. Proč se tak stalo či proč dotyčný ruku nakonec zvedl, by bylo spekulativní.

Investice, která by měla být v objemu osmi miliard korun, dostala tedy zelenou. Ovšem v souvislosti s tím pomalu vyplouvají na povrch nekalé praktiky a také otázky, na které jsme nedostali odpovědi.

Na splácení projektu by kraj ročně vydal ze svého rozpočtu 225 mil. To je zcela mimo ekonomické chápání. Je nereálné si myslet, že stavba vyjde na »pouhých osm miliard«. Vždyť jenom počítačové vybavení a IT systém pro takovou nemocnici stojí řádově miliardu korun. Nikdo není schopen zaručit ceny stavebních prací. Stavební garance prostě nikdo nedá. A protože slibem nezarmoutíš, tak se i v této vypjaté situaci slibuje miliarda nemocnici v Kroměříži. Ano, té nemocnici, které se měla rušit porodnice a která byla mnohokrát vzývána jako přebytečná a odkud museli odejít lidé, kteří ji stavěli na nohy.

A upřímně, pořád vidím v pozadí všeho tohoto jednání ohromný finanční gigant, a tím je Penta. Jinak si totiž aroganci a nechuť přijmout i argumenty protistrany neumím vysvětlit. Potřeba peněz do silnic, dostavby dálnic, sociálních služeb či školství bude zřejmě na vedlejší koleji.

Ve víru dění uniká opravdu jeden nesporně zarážející fakt, a to ten, že jde o finance veřejné, nikoliv finance hejtmanství a jeho kamarádů. A tak konstatování, že veřejné finance se mají vynakládat s péčí řádného hospodáře, vezme za své. Jenže jde o peníze nás všech, a tak bychom se právě měli starat o to, kam směřují.

Doba pokoronavirová investicím přát moc nebude. Nejen že státní pokladna bude prázdná, ba co víc, bude zadlužená až po uši, ale sníží se daňové příjmy státu. Ale ve státě dánském, tedy pardon »zlínském«, bude jako vždy vše zalité sluncem.

Nemohu se zbavit dojmu, že tentokráte to nebude tunel Blanka, ale Zlíňanka.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)